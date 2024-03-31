https://sputniknews.com.tr/20240331/fransa-ukraynaya-40-yil-once-uretilen-askeri-arac-tedarik-etmeyi-planliyor-1082282597.html

Fransa, Ukrayna’ya 40 yıl önce ürettiği askeri araçları göndermeyi planlıyor

Fransa, Ukrayna’ya 40 yıl önce ürettiği askeri araçları göndermeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları ve Rusya'ya stratejik yenilgi vaatleriyle gündemde önemli yer... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T16:39+0300

2024-03-31T16:39+0300

2024-03-31T16:40+0300

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Fransız gazetesi El Pais'in aktardığına göre Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yüzlerce eski zırhlı araç tedarik etme niyetinde olduğunu söyledi.Lecornu, "Böylesine geniş bir cephe hattını tutabilmek için Ukrayna ordusunun örneğin bizim zırhlı araçlarımıza ihtiyacı var” ifadelerini kullanırken, bu tedariklerin birliklerin hareketliliği için kilit olduğu iddiasında bulundu.Fransız bakana göre bazı araçlar 40 yaşından büyük olmasına rağmen ‘halen iyi çalışırken’, Fransa bu araçları bir yıl içinde teslim ederek ordusunda daha yeni Griffon zırhlı araçlarına yer açmayı planlıyor.Lecornu ayrıca Ukrayna'ya Fransız SAMP/T hava savunma sistemi için ilave Aster 30 uçaksavar füzeleri tedarik etme niyetini de açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/boksa-baslayan-macron-putini-kisisel-amaclari-icin-mi-kullaniyor-1081908085.html

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fransa, emmanuel macron, fransa savunma bakanlığı, sebastien lecornu, askeri yardım, antika, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, rusya