https://sputniknews.com.tr/20240331/erdogan-tum-yurtta-oy-verme-islemi-sona-erdi-simdi-sandiklara-oylara-sahip-cikma-vakti--1082287624.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti" dedi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:05+0300
2024-03-31T17:05+0300
2024-03-31T17:05+0300
recep tayyip erdoğan
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti" dedi.