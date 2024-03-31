https://sputniknews.com.tr/20240331/erdogan-hollanda-basbakani-ve-iran-cumhurbaskani-ile-gorustu-1082313852.html

Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte telefonda görüştü. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T21:06+0300

2024-03-31T21:06+0300

2024-03-31T21:44+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

mark rutte

cumhurbaşkanı

ibrahim reisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.Rutte ile de görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak’ın birliğini güçlendirmesi ve NATO’nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak’ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye’nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhurbaskani-erdogan-yerel-secimlerde-oy-kullaniyor--1082260560.html

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