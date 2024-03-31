https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-genel-merkezinde-konusma-yapacak-1082315929.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma gerçekleştirecek. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T21:43+0300

2024-03-31T21:43+0300

2024-03-31T22:20+0300

recep tayyip erdoğan

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

açıklama

ankara

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Türkiye bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemlerine geçildi. Oylar sayılmaya devam ederken kritik bir açıklama geldi.En Son Haber'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20240331/kilicdaroglundan-secim-sonrasi-dikkat-ceken-aciklama--1082315790.html

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