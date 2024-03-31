https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-genel-merkezinde-konusma-yapacak-1082315929.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma gerçekleştirecek. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:43+0300
2024-03-31T21:43+0300
2024-03-31T22:20+0300
recep tayyip erdoğan
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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açıklama
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Türkiye bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemlerine geçildi. Oylar sayılmaya devam ederken kritik bir açıklama geldi.En Son Haber'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20240331/kilicdaroglundan-secim-sonrasi-dikkat-ceken-aciklama--1082315790.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, açıklama, ankara
recep tayyip erdoğan, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, açıklama, ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacak
21:43 31.03.2024 (güncellendi: 22:20 31.03.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma gerçekleştirecek.
Türkiye bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemlerine geçildi. Oylar sayılmaya devam ederken kritik bir açıklama geldi.
En Son Haber'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma gerçekleştirecek.