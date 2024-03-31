https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-aciklama-yapiyor-1082316189.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı" dedi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:47+0300
2024-03-31T21:47+0300
2024-03-31T22:36+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde açıklama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-secim-heyecani-buyuksehirde-mansur-yavas-turgut-altinok-yarisi-1082260485.html
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı
21:47 31.03.2024 (güncellendi: 22:36 31.03.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde açıklama yaptı.
Milletimiz ekmeğini küçültenlere
açık bir mesaj vermiştir
bu mesajı kutsal emanet olarak alıyor ve başımızın üzerine koyuyoruz
Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı
Bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Türkiye'nin fotoğrafını değiştirmeye karar verdi
TRT'ye bir sürprizimiz var demiştim
. Onlara sürprizimiz 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında CHP'nin birinci parti olmasıdır
Bu sonuçları, seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. CHP artık tüm demokratların partisidir