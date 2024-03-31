CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkımız kötü hizmeti cezalandırdı

bu mesajı kutsal emanet olarak alıyor ve başımızın üzerine koyuyoruz

. Onlara sürprizimiz 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında CHP'nin birinci parti olmasıdır

Bu sonuçları, seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. CHP artık