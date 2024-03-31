https://sputniknews.com.tr/20240331/bm-israil-lubnan-sinirinda-meydana-gelen-patlamayi-kinadi-1082246926.html

BM, İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen patlamayı kınadı

BM, İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen patlamayı kınadı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Lübnan arasındaki 'mavi hat' olarak tabir edilen sınır hattında meydana gelen patlamayı... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T09:23+0300

2024-03-31T09:23+0300

2024-03-31T09:23+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

filistin

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Lübnan arasındaki 'mavi hat' olarak tabir edilen sınır hattında meydana gelen patlamayı kınadı.Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in patlamayı kınadığı belirtilerek, barış güçlerinin emniyet ve güvenliğinin her zaman sağlanması gerektiği kaydedildi.Açıklamada, ‘mavi hat’ta 8 Ekim 2023’ten bu yana artan şiddet olaylarının ciddi endişe oluşturmaya devam ettiği aktarılarak, taraflara düşmanlıkların durdurulmasına ilişkin daha fazla ihlalden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti yazılı açıklamasında, dün sabah saatlerinde İsrail-Lübnan arasındaki mavi hat olarak tabir edilen sınır hattında devriye gezen 3 UNIFIL askeri ve Lübnanlı mütercimlerin bulunduğu konumun yakınında bir patlama meydana geldiğini belirtmişti.Patlamanın kaynağı ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Tenenti, çatışma aktörlerinin başta UNIFIL personeli olmak üzere gazeteci, sağlık çalışanı ile sivillerin hayatından sorumlu ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını vurgulamıştı.İsrail’in Lübnan’a saldırısında 3 UNIFIL askeri ve bir sivil yaralanmıştıİsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı belirtildi.Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail’e ait insansız hava araçları UNIFIL’ın Lübnan’ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef aldı.Saldırı sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivil yaralandı.Olay bölgesindeki yaralı askerlerin hastaneye nakli için bölgeye helikopterler sevk edildiği aktarıldı.Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Rimeyş beldesinde UNIFIL’e ait aracın hedef alınmadığını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20240330/israil-gazzeye-arap-ulkelerinden-askerlerin-konuslandirilmasini-onerdi-1082231950.html

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israil, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, lübnan, sınır