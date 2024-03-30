İsrail, Gazze'ye Arap ülkelerinden askerlerin konuşlandırılmasını önerdi
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Lübnan sınırında
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması konusunda ABD'de yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve bazı Arap ülkelerinden birliklerin konuşlandırılmasının önerildiği belirtildi.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gallant'ın geçen hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, ABD'li yetkililerle bölgenin güvenliğinden ve insani yardım girişinden sorumlu olacak çok uluslu gücün Gazze'de görevlendirilmesi konusunda müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.
Habere göre Gallant, bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya iletti. ABD unsurlarını içerip içermeyeceği netlik kazanmayan çok uluslu gücün 3 Arap ülkesinden oluşacağı ifade edildi ancak bu ülkelerin adı verilmedi.
Haberde, söz konusu çok uluslu güce ilişkin başka ayrıntı yer almadı. Amerikan haber sitesi Axios, 28 Mart'ta Gallant'ın ABD'ye Gazze'de görevlendirilmek üzere çok uluslu güç oluşturma teklifinde bulunduğunu bildirmişti.
İsrail'in söz konusu çok uluslu güçle birlikte Hamas'ın savaş bittikten sonra Gazze'de yeniden kontrolü ele geçirmesine engel olmaya çalıştığı belirtiliyor.
Habere göre Gallant, bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya iletti. ABD unsurlarını içerip içermeyeceği netlik kazanmayan çok uluslu gücün 3 Arap ülkesinden oluşacağı ifade edildi ancak bu ülkelerin adı verilmedi.
Haberde, söz konusu çok uluslu güce ilişkin başka ayrıntı yer almadı. Amerikan haber sitesi Axios, 28 Mart'ta Gallant'ın ABD'ye Gazze'de görevlendirilmek üzere çok uluslu güç oluşturma teklifinde bulunduğunu bildirmişti.
İsrail'in söz konusu çok uluslu güçle birlikte Hamas'ın savaş bittikten sonra Gazze'de yeniden kontrolü ele geçirmesine engel olmaya çalıştığı belirtiliyor.