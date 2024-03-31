https://sputniknews.com.tr/20240331/ali-babacandan-secim-doneminde-gonderilen-mesajlara-iliskin-aciklama-kusura-bakmayin-1082308174.html
Ali Babacan'dan seçim döneminde gönderilen mesajlara ilişkin açıklama: 'Kusura bakmayın'
Ali Babacan'dan seçim döneminde gönderilen mesajlara ilişkin açıklama: 'Kusura bakmayın'
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan seçim döneminde seçmenlere gönderdiği kısa mesajlara ilişkin açıklama yaptı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:06+0300
2024-03-31T19:06+0300
2024-03-31T19:12+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
deva partisi
ali babacan
yerel seçimler
yerel seçimler 2024
2024 yerel seçimleri
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde seçmene telefon yoluyla ulaşma yoluna gitmişti. Babacan resmi X hesabından yaptığı açıklamada bu konuya ilişkin polemiklere yanıt verdi.Babacan yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html
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deva partisi, ali babacan, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 2024 yerel seçimleri
deva partisi, ali babacan, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 2024 yerel seçimleri
Ali Babacan'dan seçim döneminde gönderilen mesajlara ilişkin açıklama: 'Kusura bakmayın'
19:06 31.03.2024 (güncellendi: 19:12 31.03.2024)
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan seçim döneminde seçmenlere gönderdiği kısa mesajlara ilişkin açıklama yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde seçmene telefon yoluyla ulaşma yoluna gitmişti.
Babacan resmi X hesabından yaptığı açıklamada bu konuya ilişkin polemiklere yanıt verdi.
Babacan yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi:
Sosyal medyada sizlere gönderdiğim mesajlarla ilişkin pek çok yorum okudum. Sitem edenler var, esprili mesajlar var. Biliyorsunuz iktidarın baskısıyla medyanın büyük bir bölümü bize yer vermiyor. Televizyonlarda gazetelerde bizi kolay kolay göremiyorsunuz. Biz de mütevazi bir bütçe ile ve aynı zamanda çevre dostu bir kampanyayla yerel seçimlere gittik. Mesajlarım eğer bir rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın. Şunu da söyleyeyim: Bu mesajlar gelmeye devam edecek mi diye soran çok vatandaşımız var. Onlar hiç merak etmesin 1 Nisan’da bir sonraki seçimlerle ilgili kampanyamızı başlatıyoruz.