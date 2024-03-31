Ali Babacan'dan seçim döneminde gönderilen mesajlara ilişkin açıklama: 'Kusura bakmayın'

Sosyal medyada sizlere gönderdiğim mesajlarla ilişkin pek çok yorum okudum. Sitem edenler var, esprili mesajlar var. Biliyorsunuz iktidarın baskısıyla medyanın büyük bir bölümü bize yer vermiyor. Televizyonlarda gazetelerde bizi kolay kolay göremiyorsunuz. Biz de mütevazi bir bütçe ile ve aynı zamanda çevre dostu bir kampanyayla yerel seçimlere gittik. Mesajlarım eğer bir rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın. Şunu da söyleyeyim: Bu mesajlar gelmeye devam edecek mi diye soran çok vatandaşımız var. Onlar hiç merak etmesin 1 Nisan’da bir sonraki seçimlerle ilgili kampanyamızı başlatıyoruz.