https://sputniknews.com.tr/20240331/31-mart-yerel-secimleri-istanbulun-ilcelerinde-son-durum-1082305033.html
31 Mart Yerel Seçimleri: İstanbul'un ilçelerinde son durum
31 Mart Yerel Seçimleri: İstanbul'un ilçelerinde son durum
Sputnik Türkiye
Yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi ilçelerde belediye başkanlığını kimin kazandığı merak konusu. İstanbul ilçelerinde son durum... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:48+0300
2024-03-31T19:48+0300
2024-03-31T19:48+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
istanbul
kadıköy
beşiktaş
ataşehir
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İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı bulunurken, muhalefette ise 2019 seçimlerinde olduğu gibi genel bir ittifak hakim değil.
https://sputniknews.com.tr/20240331/canli--istanbulda-yerel-secim-yarisi-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1082286719.html
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istanbul yerel seçim, istanbul ilçelerinde yerel seçim sonuçları, yerel seçim son durum
istanbul yerel seçim, istanbul ilçelerinde yerel seçim sonuçları, yerel seçim son durum
31 Mart Yerel Seçimleri: İstanbul'un ilçelerinde son durum
Yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi ilçelerde belediye başkanlığını kimin kazandığı merak konusu. İstanbul ilçelerinde son durum Sputnik'in derlemesinde.
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı bulunurken, muhalefette ise 2019 seçimlerinde olduğu gibi genel bir ittifak hakim değil.