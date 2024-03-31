31 Mart Yerel Seçimleri: İstanbul'un ilçelerinde son durum

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı bulunurken, muhalefette ise 2019 seçimlerinde olduğu gibi genel bir ittifak hakim değil.