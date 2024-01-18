https://sputniknews.com.tr/20240118/hilmi-turkmen-kimdir-1077637765.html

Hilmi Türkmen kimdir?

Hilmi Türkmen kimdir?

Yerel seçim tarihi yaklaştıkça partilerin belediye başkan adayları da merak ediliyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:00+0300

2024-01-18T09:00+0300

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hilmi türkmen

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31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

siyaset

2024 türkiye yerel seçimleri

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Yerel seçimler yaklaşıyor. 31 Mart 2024 Yerel seçimleri öncesi belediye başkanlığı için yarışacak adaylar da merak konusu.Hilmi Türkmen kimdir?Hilmi Türkmen, 1973 yılında Trabzon‘un Şalpazarı ilçesinde doğmuştur. Babası Hacı Mustafa Türkmen. İlköğrenimini ve hafızlığını Trabzonliseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar‘da mesleğe başladı.Hilmi Türkmen, Klasik Türk Sanatları Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği, Hukukcular Derneği yönetim kurulu üyeliği gibi üyelikleri oldu.Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. Fazilet Partisinde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.AK Parti‘nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 Genel ve 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003–2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.2004 yılında Yerel Seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.Üsküdar Belediye Başkanı kim?30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi.Hilmi Türkmen, Zühre hanım ile evli ve iki kız, iki erkek çocuk babasıdır. 14 Eylül 2014 tarihinde oğlu Yusuf Türkmen evlendi. Damadın şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken nikâhını babası kıydı. Çiftin diğer nikah şahitliğini ise Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murati ve Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/-zeynel-abidin-beyazgul-kimdir-1079762224.html

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