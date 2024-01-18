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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240118/hilmi-turkmen-kimdir-1077637765.html
Hilmi Türkmen kimdir?
Hilmi Türkmen kimdir?
Yerel seçim tarihi yaklaştıkça partilerin belediye başkan adayları da merak ediliyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T09:00+0300
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hilmi türkmen
ak parti
üsküdar belediyesi
belediye başkanı
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
siyaset
2024 türkiye yerel seçimleri
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Yerel seçimler yaklaşıyor. 31 Mart 2024 Yerel seçimleri öncesi belediye başkanlığı için yarışacak adaylar da merak konusu.Hilmi Türkmen kimdir?Hilmi Türkmen, 1973 yılında Trabzon‘un Şalpazarı ilçesinde doğmuştur. Babası Hacı Mustafa Türkmen. İlköğrenimini ve hafızlığını Trabzonliseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar‘da mesleğe başladı.Hilmi Türkmen, Klasik Türk Sanatları Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği, Hukukcular Derneği yönetim kurulu üyeliği gibi üyelikleri oldu.Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. Fazilet Partisinde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.AK Parti‘nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 Genel ve 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003–2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.2004 yılında Yerel Seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.Üsküdar Belediye Başkanı kim?30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi.Hilmi Türkmen, Zühre hanım ile evli ve iki kız, iki erkek çocuk babasıdır. 14 Eylül 2014 tarihinde oğlu Yusuf Türkmen evlendi. Damadın şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken nikâhını babası kıydı. Çiftin diğer nikah şahitliğini ise Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murati ve Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan yaptı.
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Hilmi Türkmen kimdir?

09:00 18.01.2024 (güncellendi: 10:06 18.01.2024)
© Fotoğraf : TwitterÜsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Yerel seçim tarihi yaklaştıkça partilerin belediye başkan adayları da merak ediliyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam eden Hilmi Türkmen de bu isimlerden biri.
Yerel seçimler yaklaşıyor. 31 Mart 2024 Yerel seçimleri öncesi belediye başkanlığı için yarışacak adaylar da merak konusu.

Hilmi Türkmen kimdir?

Hilmi Türkmen, 1973 yılında Trabzon‘un Şalpazarı ilçesinde doğmuştur. Babası Hacı Mustafa Türkmen. İlköğrenimini ve hafızlığını Trabzonliseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar‘da mesleğe başladı.

Hilmi Türkmen, Klasik Türk Sanatları Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği, Hukukcular Derneği yönetim kurulu üyeliği gibi üyelikleri oldu.

Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. Fazilet Partisinde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

AK Parti‘nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 Genel ve 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003–2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

2004 yılında Yerel Seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı kim?

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Hilmi Türkmen, Zühre hanım ile evli ve iki kız, iki erkek çocuk babasıdır. 14 Eylül 2014 tarihinde oğlu Yusuf Türkmen evlendi. Damadın şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken nikâhını babası kıydı. Çiftin diğer nikah şahitliğini ise Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murati ve Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
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