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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240330/zelenskiy-maiyetini-temizlemeye-devam-ediyor-ukrayna-cumhurbaskani-birinci-yardimcisi-da-kovuldu-1082242352.html
Zelenskiy maiyetini temizlemeye devam ediyor: 'Ukrayna Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı da kovuldu'
Zelenskiy maiyetini temizlemeye devam ediyor: 'Ukrayna Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı da kovuldu'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir yardımcılığını yapan Sergey Şefir'in yanı sıra birkaç üst düzey danışmanını da görevden aldı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T23:33+0300
2024-03-30T23:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
kovmak
işten çıkarma
görevden alma
cumhurbaşkanı yardımcısı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uzun süredir birlikte çalıştığı yardımcısı Sergey Şefir'in görevine son verdi. Zelenskiy, yönetiminde devam eden görev değişiklikleri kapsamında geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda üst düzey danışmanını görevden almıştı.Şefir, Mayıs 2019'da göreve gelen Zelenskiy'in başkanlığının ilk gününden bu yana yanında görev yapan az sayıdaki yetkiliden biriydi. Şefir siyasete atılmadan önce komedi stüdyosunu birlikte kurduğu Zelenskiy'in uzun süredir yakın iş ortağıydı.Zelenskiy'in ofisinin internet sitesinde yayımlanan kararnamede 'Sergey Nahmonoviç Şefir'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı' ifadeleri yer aldı.Zelenskiy ayrıca Oleg Ustenko, Sergey Trofimov, Mihail Radutskiy gibi bir dizi danışmanın işine son verirken, 'Ukrayna savunucularının haklarının sağlanmasından sorumlu başkanlık komiseri' olan Alena Verbitskaya ve 'gönüllü faaliyetlerden sorumlu başkanlık komiseri' Natalya Puşkareva'yı da görevden aldı.Zelenskiy, 26 Mart'ta Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’u kovmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kovmak, işten çıkarma, görevden alma, cumhurbaşkanı yardımcısı
ukrayna, vladimir zelenskiy, kovmak, işten çıkarma, görevden alma, cumhurbaşkanı yardımcısı

Zelenskiy maiyetini temizlemeye devam ediyor: 'Ukrayna Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı da kovuldu'

23:33 30.03.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANS
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir yardımcılığını yapan Sergey Şefir'in yanı sıra birkaç üst düzey danışmanını da görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uzun süredir birlikte çalıştığı yardımcısı Sergey Şefir'in görevine son verdi.
Zelenskiy, yönetiminde devam eden görev değişiklikleri kapsamında geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda üst düzey danışmanını görevden almıştı.
Şefir, Mayıs 2019'da göreve gelen Zelenskiy'in başkanlığının ilk gününden bu yana yanında görev yapan az sayıdaki yetkiliden biriydi. Şefir siyasete atılmadan önce komedi stüdyosunu birlikte kurduğu Zelenskiy'in uzun süredir yakın iş ortağıydı.
Zelenskiy'in ofisinin internet sitesinde yayımlanan kararnamede 'Sergey Nahmonoviç Şefir'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı' ifadeleri yer aldı.
Zelenskiy ayrıca Oleg Ustenko, Sergey Trofimov, Mihail Radutskiy gibi bir dizi danışmanın işine son verirken, 'Ukrayna savunucularının haklarının sağlanmasından sorumlu başkanlık komiseri' olan Alena Verbitskaya ve 'gönüllü faaliyetlerden sorumlu başkanlık komiseri' Natalya Puşkareva'yı da görevden aldı.
Zelenskiy, 26 Mart'ta Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’u kovmuştu.
Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov’u kovdu
26 Mart, 16:53
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