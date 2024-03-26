https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html
Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov’u kovdu
Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov’u kovdu
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şimdi de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T16:53+0300
2024-03-26T16:53+0300
2024-03-26T16:53+0300
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ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
aleksey danilov
ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi
ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo)
valeriy zalujnıy
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Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’nun Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yeni genel sekreteri olarak atandığı açıklandı.Danilov, şubat ayında Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/zelenskiyden-rahatsiz-ukraynali-askerler-silahli-kanada-sahip-yeni-parti-kurma-arayisinda-1081603557.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, aleksey danilov, ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), valeriy zalujnıy
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, aleksey danilov, ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), valeriy zalujnıy
Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov’u kovdu
Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şimdi de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son verdi.
Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’nun Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yeni genel sekreteri olarak atandığı açıklandı.
Danilov, şubat ayında Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.
Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etmişti.