https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov’u kovdu

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov’u kovdu

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şimdi de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T16:53+0300

2024-03-26T16:53+0300

2024-03-26T16:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

aleksey danilov

ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi

ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo)

valeriy zalujnıy

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Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’nun Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yeni genel sekreteri olarak atandığı açıklandı.Danilov, şubat ayında Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/zelenskiyden-rahatsiz-ukraynali-askerler-silahli-kanada-sahip-yeni-parti-kurma-arayisinda-1081603557.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, aleksey danilov, ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), valeriy zalujnıy