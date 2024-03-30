https://sputniknews.com.tr/20240330/zelenskiy-ilk-kez-1991in-sinirlarina-ulasilmadan-muzakere-yapilabilecegine-isaret-etti-1082230899.html

Zelenskiy ilk kez 1991’in sınırlarına ulaşılmadan müzakere yapılabileceğine işaret etti

Zelenskiy ilk kez 1991’in sınırlarına ulaşılmadan müzakere yapılabileceğine işaret etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez, Ukrayna ordusunun ülkenin 1991 yılındaki sınırlarına ulaşmadan Rusya ile müzakere olasılığını dışlamadı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T14:43+0300

2024-03-30T14:43+0300

2024-03-30T14:43+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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sınır

barış

müzakere

dmitriy peskov

mariya zaharova

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Ukrayna lideri Zelenskiy’in CBS News televizyonuna verdiği röportajdaki ifadelerinden anlaşılacağı üzere, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin, Ukrayna 1991 sınırlarına dönmeden de başlayabilme olasılığı bulunuyor.Zelenskiy, “Tüm topraklarımızı sadece askeri yollarla işgalden kurtarmamız gerekmeyecek. Eminim ki o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) 2022’den bu yana ele geçirdiklerini kaybettiği zaman diyaloğa hazır olacak” diye konuştu.Bu arada Kiev daha önce, Rus ordusunun Ukrayna’yı 1991 sınırları dahilinde terk etmedikçe müzakere sürecinin başlamasının imkansız olduğunu savunuyordu.Kremlin: Kiev, müzakereler sırasında yeni jeopolitik gerçekliği dikkate almak durumunda olacakZelenskiy’in bu açıklamaları doğrultusunda Moskova’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Ukrayna liderinin Ukrayna liderinin Rusya ile müzakereler hakkında konuşurken yeni jeopolitik gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyledi.Peskov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana jeopolitik gerçeklik tamamen değişti, hem Ukrayna’nın hem de Rusya Federasyonu’nun sınırları değişti. Bizim dört yeni idari birimimiz oldu ve bu göz ardı edilemez, bu elbette herkesin dikkate alması gerekeceği yeni gerçektir” açıklamasında bulundu.Zaharova: Zelenskiy seçimlerden dolayı sinirli olduğu için Rusya ile müzakerelerden bahsettiZelenskiy’in açıklamasına bir yorum da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi.Sputnik’e konuya ilişkin yorumunu paylaşan Zaharova, Zelenskiy’in yetkilerinin sona ermesinden endişe duyduğu için Rusya ile müzakereleri dile getirdiğini söyledi.Zaharova ilgili soru karşısında, “Sinirleri gergin. Çok yakında seçimler var. Yoksa çok yakında seçim yok mu?” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240330/zelenskiy-abd-yardim-etmezse-ukrayna-ordusu-surekli-geri-cekilecek-1082221040.html

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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, sınır, barış, müzakere, dmitriy peskov, mariya zaharova