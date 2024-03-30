https://sputniknews.com.tr/20240330/zelenskiy-abd-yardim-etmezse-ukrayna-ordusu-surekli-geri-cekilecek-1082221040.html
Zelenskiy: ABD yardım etmezse Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
Zelenskiy: ABD yardım etmezse Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Kiev'e gerekli yardımı sağlamaması halinde Ukrayna ordusunun sürekli olarak geri çekileceğini belirtti. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T00:21+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington Post yazarı David Ignaiss’e verdiği röportajda, ABD'nin Kiev'e gerekli yardımı sağlamaması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli olarak geri çekileceğini söyledi.Zelenskiy, “ABD'den destek gelmezse bu, hava savunmamızın, Patriot füzelerimizin, elektronik sinyal bozucularımızın, 155 mm’lik top mermilerimizin olmayacağı anlamına gelir. Bu, adım adım geri döneceğimiz, küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına geliyor” dedi.Ukrayna'nın hava savunma sistemi sıkıntısı yaşadığına da vurgu yapan Zelenskiy, “Bu doğru. Kongre desteği olmazsa büyük bir füze sıkıntısı yaşarız. Bu bir sorun. Kendi hava savunma sistemimizi kuruyoruz ama bu yeterli değil” diye konuştu.Ukrayna’nın savaş alanından çekilmemenin bir yolunu bulmaya çalıştığını belirten Zelenskiy, cephe hattındaki durumun korunması halinde, Ukrayna bu yılın sonlarında yeni bir karşı saldırı için cephe gerisinde yeni birlikleri eğitip silahlandırabileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, abd, kiev
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, abd, kiev
Zelenskiy: ABD yardım etmezse Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Kiev'e gerekli yardımı sağlamaması halinde Ukrayna ordusunun sürekli olarak geri çekileceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington Post yazarı David Ignaiss’e verdiği röportajda, ABD'nin Kiev'e gerekli yardımı sağlamaması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli olarak geri çekileceğini söyledi.
Zelenskiy, “ABD'den destek gelmezse bu, hava savunmamızın, Patriot füzelerimizin, elektronik sinyal bozucularımızın, 155 mm’lik top mermilerimizin olmayacağı anlamına gelir. Bu, adım adım geri döneceğimiz, küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına geliyor” dedi.
Ukrayna'nın hava savunma sistemi sıkıntısı yaşadığına da vurgu yapan Zelenskiy, “Bu doğru. Kongre desteği olmazsa büyük bir füze sıkıntısı yaşarız. Bu bir sorun. Kendi hava savunma sistemimizi kuruyoruz ama bu yeterli değil” diye konuştu.
Ukrayna’nın savaş alanından çekilmemenin bir yolunu bulmaya çalıştığını belirten Zelenskiy, cephe hattındaki durumun korunması halinde, Ukrayna bu yılın sonlarında yeni bir karşı saldırı için cephe gerisinde yeni birlikleri eğitip silahlandırabileceğini kaydetti.