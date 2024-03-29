https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html
Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
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Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) çok katlı apartmana çarpması sonucu bir sivilin yaşamını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T19:57+0300
2024-03-29T19:57+0300
2024-03-29T19:57+0300
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitiridi, iki kişi yaralandı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun bugün öğle saatlerinde Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. İHA’nın çok katlı bir apartmana çarpması sonucu bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, eşinin de ağır yaralandığını anlatan Vali, bir erkeğin daha hafif yaralandığını belirtti.Apartmanın beş dairesinde camların kırıldığı ve bir otomobilin hasar gördüğünü aktaran Gladkov, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ölen kişinin oğluna başsağlığı diledi.Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor. Bomba uzmanlarının gelmesi bekleniyor.Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 14.30 sularında, Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisi-engellendi-1081986038.html
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belgorod, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı
belgorod, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) çok katlı apartmana çarpması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitiridi, iki kişi yaralandı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun bugün öğle saatlerinde Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İHA’nın çok katlı bir apartmana çarpması sonucu bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, eşinin de ağır yaralandığını anlatan Vali, bir erkeğin daha hafif yaralandığını belirtti.
Apartmanın beş dairesinde camların kırıldığı ve bir otomobilin hasar gördüğünü aktaran Gladkov, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ölen kişinin oğluna başsağlığı diledi.
Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor. Bomba uzmanlarının gelmesi bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 14.30 sularında, Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.