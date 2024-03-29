https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html

Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) çok katlı apartmana çarpması sonucu bir sivilin yaşamını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T19:57+0300

2024-03-29T19:57+0300

2024-03-29T19:57+0300

ukrayna krizi

belgorod

belgorod

vyaçeslav gladkov

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_8e91a065b9e03abfa38ed426a3efe076.jpg

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitiridi, iki kişi yaralandı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun bugün öğle saatlerinde Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. İHA’nın çok katlı bir apartmana çarpması sonucu bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, eşinin de ağır yaralandığını anlatan Vali, bir erkeğin daha hafif yaralandığını belirtti.Apartmanın beş dairesinde camların kırıldığı ve bir otomobilin hasar gördüğünü aktaran Gladkov, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ölen kişinin oğluna başsağlığı diledi.Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor. Bomba uzmanlarının gelmesi bekleniyor.Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 14.30 sularında, Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisi-engellendi-1081986038.html

belgorod

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgorod, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı