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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html
Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) çok katlı apartmana çarpması sonucu bir sivilin yaşamını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T19:57+0300
2024-03-29T19:57+0300
ukrayna krizi
belgorod
belgorod
vyaçeslav gladkov
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iha
iha
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitiridi, iki kişi yaralandı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun bugün öğle saatlerinde Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. İHA’nın çok katlı bir apartmana çarpması sonucu bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, eşinin de ağır yaralandığını anlatan Vali, bir erkeğin daha hafif yaralandığını belirtti.Apartmanın beş dairesinde camların kırıldığı ve bir otomobilin hasar gördüğünü aktaran Gladkov, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ölen kişinin oğluna başsağlığı diledi.Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor. Bomba uzmanlarının gelmesi bekleniyor.Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 14.30 sularında, Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisi-engellendi-1081986038.html
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belgorod, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı
belgorod, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna ordusundan Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

19:57 29.03.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) çok katlı apartmana çarpması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitiridi, iki kişi yaralandı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun bugün öğle saatlerinde Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İHA’nın çok katlı bir apartmana çarpması sonucu bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, eşinin de ağır yaralandığını anlatan Vali, bir erkeğin daha hafif yaralandığını belirtti.
Apartmanın beş dairesinde camların kırıldığı ve bir otomobilin hasar gördüğünü aktaran Gladkov, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ölen kişinin oğluna başsağlığı diledi.
Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor. Bomba uzmanlarının gelmesi bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 14.30 sularında, Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde İHA saldırısı engellendi
23 Mart, 12:20
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