https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisi-engellendi-1081986038.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde İHA saldırısı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde İHA saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) yeni bir saldırı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T12:20+0300
2024-03-23T12:20+0300
2024-03-23T12:20+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
belgorod
ukrayna
ukrayna ordusu
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 11.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod bölgesinde imha etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240323/belgorod-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-2-sivil-hayatini-kaybetti-1081983299.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde İHA saldırısı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) yeni bir saldırı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 11.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod bölgesinde imha etti” dendi.