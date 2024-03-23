https://sputniknews.com.tr/20240323/belgorod-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-2-sivil-hayatini-kaybetti-1081983299.html

Belgorod Valisi: Ukrayna ordusunun saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti

Belgorod Valisi: Ukrayna ordusunun saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T10:34+0300

2024-03-23T10:34+0300

2024-03-23T10:34+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

vyaçeslav gladkov

apartman

vali

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Belgorod şehrine yönelik düzenlenen füze saldırısında bir apartmanda üç balkonun yıkıldığını aktaran Gladkov, bu dairelerden birinde oturan evli bir çiftin etkilendiğini belirterek, “Maalesef erkek, ambulans ekibi ulaşmadan aldığı yaralar sebebiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadın hastaneye kaldırıldı” diye yazdı.Belgorod’da 4 sivilin daha yaralandığını bildiren Vali, tüm yaralılara tıbbi yardım sağlandığını kaydetti.Şehir genelinde 14 apartmanda, 4 müstakil evde ve 3 çiftlikte hasar meydana geldiğini aktaran Gladkov, ayrıca 8 otomobil ve bir yolcu otobüsünün zarar gördüğünü belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240323/rusyanin-belgorod-bolgesinde-11-vampire-fuzesi-engellendi-1081981042.html

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, apartman, vali