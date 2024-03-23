https://sputniknews.com.tr/20240323/belgorod-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-2-sivil-hayatini-kaybetti-1081983299.html
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusunun saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusunun saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T10:34+0300
2024-03-23T10:34+0300
2024-03-23T10:34+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
apartman
vali
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/08/1073305525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_845f145b1e2600dae6d43473fe8774e7.jpg
Belgorod şehrine yönelik düzenlenen füze saldırısında bir apartmanda üç balkonun yıkıldığını aktaran Gladkov, bu dairelerden birinde oturan evli bir çiftin etkilendiğini belirterek, “Maalesef erkek, ambulans ekibi ulaşmadan aldığı yaralar sebebiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadın hastaneye kaldırıldı” diye yazdı.Belgorod’da 4 sivilin daha yaralandığını bildiren Vali, tüm yaralılara tıbbi yardım sağlandığını kaydetti.Şehir genelinde 14 apartmanda, 4 müstakil evde ve 3 çiftlikte hasar meydana geldiğini aktaran Gladkov, ayrıca 8 otomobil ve bir yolcu otobüsünün zarar gördüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240323/rusyanin-belgorod-bolgesinde-11-vampire-fuzesi-engellendi-1081981042.html
rusya
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/08/1073305525_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_311b05ca88723817ce07c601dc7829d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, apartman, vali
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, apartman, vali
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusunun saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu Çernyanka ilçesinde bir sivilin hayatını kaybettiğini, iki kişinin daha yaralandığını bildirdi.
Belgorod şehrine yönelik düzenlenen füze saldırısında bir apartmanda üç balkonun yıkıldığını aktaran Gladkov, bu dairelerden birinde oturan evli bir çiftin etkilendiğini belirterek, “Maalesef erkek, ambulans ekibi ulaşmadan aldığı yaralar sebebiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadın hastaneye kaldırıldı” diye yazdı.
Belgorod’da 4 sivilin daha yaralandığını bildiren Vali, tüm yaralılara tıbbi yardım sağlandığını kaydetti.
Şehir genelinde 14 apartmanda, 4 müstakil evde ve 3 çiftlikte hasar meydana geldiğini aktaran Gladkov, ayrıca 8 otomobil ve bir yolcu otobüsünün zarar gördüğünü belirtti.