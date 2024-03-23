https://sputniknews.com.tr/20240323/rusyanin-belgorod-bolgesinde-11-vampire-fuzesi-engellendi-1081981042.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 11 Vampire füzesi engellendi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 11 Vampire füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatarlardan... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T09:30+0300
2024-03-23T09:30+0300
2024-03-23T09:30+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 7.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başında bulunan hava savunma araçlarının Belgorod bölgesinde tespit ettikleri 11 adet Vampire füzesini imha ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-12-iha-imha-edildi-1081977522.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 11 Vampire füzesi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatarlardan ateşlediği 11 füzenin engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 7.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başında bulunan hava savunma araçlarının Belgorod bölgesinde tespit ettikleri 11 adet Vampire füzesini imha ettiği kaydedildi.