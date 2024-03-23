https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-12-iha-imha-edildi-1081977522.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 12 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 12 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dört bölgede Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T07:32+0300
2024-03-23T07:32+0300
2024-03-23T07:32+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
bryansk
belgorod
voronej
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Bryansk ve Belgorod bölgeleri üzerinde beşer, Voronej ve Saratov bölgelerinde birer olmak üzere toplamda 12 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri engellenmiştir. Görevli hava savunma araçları Bryansk'ta 5 İHA, Belgorod'da 5 İHA, Voronej'de 1 İHA ve Saratov'da 1 İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracını imha etti" denildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, voronej, saratov
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, voronej, saratov
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 12 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dört bölgede Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Bryansk ve Belgorod bölgeleri üzerinde beşer, Voronej ve Saratov bölgelerinde birer olmak üzere toplamda 12 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri engellenmiştir. Görevli hava savunma araçları Bryansk'ta 5 İHA, Belgorod'da 5 İHA, Voronej'de 1 İHA ve Saratov'da 1 İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracını imha etti" denildi.