https://sputniknews.com.tr/20240323/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-12-iha-imha-edildi-1081977522.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 12 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 12 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dört bölgede Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T07:32+0300

2024-03-23T07:32+0300

2024-03-23T07:32+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

bryansk

belgorod

voronej

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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Bryansk ve Belgorod bölgeleri üzerinde beşer, Voronej ve Saratov bölgelerinde birer olmak üzere toplamda 12 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri engellenmiştir. Görevli hava savunma araçları Bryansk'ta 5 İHA, Belgorod'da 5 İHA, Voronej'de 1 İHA ve Saratov'da 1 İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracını imha etti" denildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, voronej, saratov