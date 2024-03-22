https://sputniknews.com.tr/20240322/nebenzya-ukraynaya-gonderilecek-fransiz-askerler-oncelikli-hedef-olacak-1081963298.html
Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak
Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde, bunların Rusya için öncelikli hedef haline geleceğini aklında tutması gerektiğini söyledi.Nebenzya, Ukrayna'yı çoktan uçurumun kenarına getiren Batı'nın, Moskova'ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatamadığı için ‘tedirginlik’ duymaya başladığını kaydetti.Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderlerin Paris'teki Ukrayna’ya yardım konulu toplantısında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu gündeme getirmiş ve Paris'in Rusya'nın bu savaşı kazanmasını engellemek için her şeyi yapacağını ifade etmişti. Ancak ne Avrupalı liderler ne de kendi ülkesindeki muhalefetten beklediği desteği bulamamaıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasindan-abye-uyari-varliklarimizi-kullanirsaniz-gereken-tedbirleri-aliriz-1081955625.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bm, fransa, ab, nato
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bm, fransa, ab, nato
Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde, bunların Rusya için öncelikli hedef haline geleceğini aklında tutması gerektiğini söyledi.
Nebenzya, Ukrayna'yı çoktan uçurumun kenarına getiren Batı'nın, Moskova'ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatamadığı için ‘tedirginlik’ duymaya başladığını kaydetti.
Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderlerin Paris'teki Ukrayna’ya yardım konulu toplantısında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu gündeme getirmiş ve Paris'in Rusya'nın bu savaşı kazanmasını engellemek için her şeyi yapacağını ifade etmişti. Ancak ne Avrupalı liderler ne de kendi ülkesindeki muhalefetten beklediği desteği bulamamaıştı.