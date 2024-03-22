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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/nebenzya-ukraynaya-gonderilecek-fransiz-askerler-oncelikli-hedef-olacak-1081963298.html
Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak
Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde, bunların Rusya için öncelikli hedef haline geleceğini aklında tutması gerektiğini söyledi.Nebenzya, Ukrayna'yı çoktan uçurumun kenarına getiren Batı'nın, Moskova'ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatamadığı için ‘tedirginlik’ duymaya başladığını kaydetti.Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderlerin Paris'teki Ukrayna’ya yardım konulu toplantısında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu gündeme getirmiş ve Paris'in Rusya'nın bu savaşı kazanmasını engellemek için her şeyi yapacağını ifade etmişti. Ancak ne Avrupalı ​​liderler ne de kendi ülkesindeki muhalefetten beklediği desteği bulamamaıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasindan-abye-uyari-varliklarimizi-kullanirsaniz-gereken-tedbirleri-aliriz-1081955625.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bm, fransa, ab, nato

Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak

19:12 22.03.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURARusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde, bunların Rusya için öncelikli hedef haline geleceğini aklında tutması gerektiğini söyledi.
Nebenzya, Ukrayna'yı çoktan uçurumun kenarına getiren Batı'nın, Moskova'ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatamadığı için ‘tedirginlik’ duymaya başladığını kaydetti.
Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderlerin Paris'teki Ukrayna’ya yardım konulu toplantısında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu gündeme getirmiş ve Paris'in Rusya'nın bu savaşı kazanmasını engellemek için her şeyi yapacağını ifade etmişti. Ancak ne Avrupalı ​​liderler ne de kendi ülkesindeki muhalefetten beklediği desteği bulamamaıştı.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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