https://sputniknews.com.tr/20240322/nebenzya-ukraynaya-gonderilecek-fransiz-askerler-oncelikli-hedef-olacak-1081963298.html

Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak

Nebenzya: Ukrayna’ya gönderilecek Fransız askerler öncelikli hedef olacak

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T19:12+0300

2024-03-22T19:12+0300

2024-03-22T19:12+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

bm

fransa

ab

nato

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076997768_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_7cb1c148d6c5dac3a8aa4f2167d13db5.jpg

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde, bunların Rusya için öncelikli hedef haline geleceğini aklında tutması gerektiğini söyledi.Nebenzya, Ukrayna'yı çoktan uçurumun kenarına getiren Batı'nın, Moskova'ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatamadığı için ‘tedirginlik’ duymaya başladığını kaydetti.Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderlerin Paris'teki Ukrayna’ya yardım konulu toplantısında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu gündeme getirmiş ve Paris'in Rusya'nın bu savaşı kazanmasını engellemek için her şeyi yapacağını ifade etmişti. Ancak ne Avrupalı ​​liderler ne de kendi ülkesindeki muhalefetten beklediği desteği bulamamaıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasindan-abye-uyari-varliklarimizi-kullanirsaniz-gereken-tedbirleri-aliriz-1081955625.html

ukrayna

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bm, fransa, ab, nato