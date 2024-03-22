https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasindan-abye-uyari-varliklarimizi-kullanirsaniz-gereken-tedbirleri-aliriz-1081955625.html
Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı: 'Varlıklarımızı kullanırsanız gereken tedbirleri alırız'
Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı: 'Varlıklarımızı kullanırsanız gereken tedbirleri alırız'
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarına yönelik herhangi bir eylemde bulunması durumunda uygun... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T16:34+0300
2024-03-22T16:34+0300
2024-03-22T16:34+0300
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yatırım
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “AB'nin donmuş varlıklarla ilgili eylemlerine gelince, çıkarlarımızı korumak için gereken kararlar alınır ve uygun önlemleri alınır” diye konuştu.Nabiullina, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rusya’daki yatırım faaliyetinin rekor düzeyde olduğunu kaydeden Merkez Bankası Başkanı, “Yatırım amaçlı malların üretimi tarihin en yüksek hacimlerine ulaştı. Yatırım ithalatı artıyor. İş iklimi göstergesi son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü sonuç, ekonominin üretim kapasitesini ve işgücü kaynaklarını neredeyse yüzde 100 oranında kullanması sayesinde sağlandı" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1081951246.html
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rusya, rusya merkez bankası, elvira nabiullina, avrupa birliği, ab, borsa, yatırım
rusya, rusya merkez bankası, elvira nabiullina, avrupa birliği, ab, borsa, yatırım
Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı: 'Varlıklarımızı kullanırsanız gereken tedbirleri alırız'
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarına yönelik herhangi bir eylemde bulunması durumunda uygun adımların atılacağını kaydetti. Nabiullina ayrıca Merkez Bankası’nın yeni yaptırımlara hazırlıklı olduğunu belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “AB'nin donmuş varlıklarla ilgili eylemlerine gelince, çıkarlarımızı korumak için gereken kararlar alınır ve uygun önlemleri alınır” diye konuştu.
Nabiullina, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Altyapımıza yönelik olanlar dahil yaptırımların güçlendirilmesi olasılığına karşı sürekli hazır durumundayız. Altyapımızın işleyişini sağlamak için borsa ile birlikte farklı seçenekler değerlendiriyoruz. Elbette bu tür önlemler elbette önceden müzakere ediliyor.
Rusya’daki yatırım faaliyetinin rekor düzeyde olduğunu kaydeden Merkez Bankası Başkanı, “Yatırım amaçlı malların üretimi tarihin en yüksek hacimlerine ulaştı. Yatırım ithalatı artıyor. İş iklimi göstergesi son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü sonuç, ekonominin üretim kapasitesini ve işgücü kaynaklarını neredeyse yüzde 100 oranında kullanması sayesinde sağlandı" açıklamasında bulundu.