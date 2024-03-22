https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasindan-abye-uyari-varliklarimizi-kullanirsaniz-gereken-tedbirleri-aliriz-1081955625.html

Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı: 'Varlıklarımızı kullanırsanız gereken tedbirleri alırız'

Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı: 'Varlıklarımızı kullanırsanız gereken tedbirleri alırız'

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarına yönelik herhangi bir eylemde bulunması durumunda uygun... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T16:34+0300

2024-03-22T16:34+0300

2024-03-22T16:34+0300

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elvira nabiullina

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “AB'nin donmuş varlıklarla ilgili eylemlerine gelince, çıkarlarımızı korumak için gereken kararlar alınır ve uygun önlemleri alınır” diye konuştu.Nabiullina, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rusya’daki yatırım faaliyetinin rekor düzeyde olduğunu kaydeden Merkez Bankası Başkanı, “Yatırım amaçlı malların üretimi tarihin en yüksek hacimlerine ulaştı. Yatırım ithalatı artıyor. İş iklimi göstergesi son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü sonuç, ekonominin üretim kapasitesini ve işgücü kaynaklarını neredeyse yüzde 100 oranında kullanması sayesinde sağlandı" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1081951246.html

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rusya, rusya merkez bankası, elvira nabiullina, avrupa birliği, ab, borsa, yatırım