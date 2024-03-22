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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T14:42+0300
2024-03-22T14:42+0300
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4.5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi.İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır" dendi.Açıklamada, Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.
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rusya, rusya merkez bankası, faiz, enflasyon, politika faizi
rusya, rusya merkez bankası, faiz, enflasyon, politika faizi

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:42 22.03.2024
© Sputnik / Mihail Voskresensky / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Mihail Voskresensky
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4.5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi.

İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır" dendi.

Açıklamada, Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
DÜNYA
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
16 Şubat, 16:47
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