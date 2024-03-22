https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1081951246.html

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T14:42+0300

2024-03-22T14:42+0300

2024-03-22T14:42+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

faiz

enflasyon

politika faizi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104228/56/1042285606_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_33f835e0cdbae1665754d085d60d2364.jpg

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4.5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi.İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır" dendi.Açıklamada, Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240216/rusya-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1080805394.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya merkez bankası, faiz, enflasyon, politika faizi