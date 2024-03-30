https://sputniknews.com.tr/20240330/zaharovadan-almanya-disisleri-bakani-baerbocka-harita-ve-tarih-ders-kitabi-tavsiyesi-1082240493.html
Zaharova'dan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a 'harita ve tarih ders kitabı' tavsiyesi
Zaharova'dan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a 'harita ve tarih ders kitabı' tavsiyesi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Devlet Başkanı Putin hakkındaki sözleri sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a harita ve tarih ders kitabı... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T19:55+0300
2024-03-30T19:55+0300
2024-03-30T19:55+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Putin'in NATO'yu 'çatışmanın içine çekme niyeti' olduğu hakkındaki sözleri sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a bir harita ve tarih ders kitabı almasını tavsiye etti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Baerbock verdiği bir mülakatta Putin'in amacının Ukrayna'nın egemen ve özgür bir ülke olarak varlığını yok etmek ve 'NATO'yu savaşa sürüklemek' olduğunu ve 'öyle kalacağını' belirtmişti ve Rus liderin kazanması halinde 'Avrupa'da güvenliğin ve uluslararası düzenin tehlikeye gireceğini' öne sürmüştü.Baerbock'un aksine NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-rusyanin-herhangi-bir-nato-uyesine-saldirmayi-planladigina-dair-iddialar-tamamen-sacmalik-1082240052.html
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Zaharova'dan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a 'harita ve tarih ders kitabı' tavsiyesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Devlet Başkanı Putin hakkındaki sözleri sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a harita ve tarih ders kitabı almasını tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Putin'in NATO'yu 'çatışmanın içine çekme niyeti' olduğu hakkındaki sözleri sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a bir harita ve tarih ders kitabı almasını tavsiye etti.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Baerbock'a sormak istiyorum: NATO ülkelerini kuşatanın Rus üsleri olmadığını, Rusya'nın çevresi boyunca NATO'nun doğuya doğru genişlediğini bilmiyor mu? Annalena'ya bir harita, bir tarih kitabı ve bir sakız alın ki bu gibi saçmalıklardan bahsetmesin.
Baerbock verdiği bir mülakatta Putin'in amacının Ukrayna'nın egemen ve özgür bir ülke olarak varlığını yok etmek ve 'NATO'yu savaşa sürüklemek' olduğunu ve 'öyle kalacağını' belirtmişti ve Rus liderin kazanması halinde 'Avrupa'da güvenliğin ve uluslararası düzenin tehlikeye gireceğini' öne sürmüştü.
Baerbock'un aksine NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.