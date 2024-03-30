https://sputniknews.com.tr/20240330/zaharovadan-almanya-disisleri-bakani-baerbocka-harita-ve-tarih-ders-kitabi-tavsiyesi-1082240493.html

Zaharova'dan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a 'harita ve tarih ders kitabı' tavsiyesi

Zaharova'dan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a 'harita ve tarih ders kitabı' tavsiyesi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Devlet Başkanı Putin hakkındaki sözleri sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a harita ve tarih ders kitabı... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T19:55+0300

2024-03-30T19:55+0300

2024-03-30T19:55+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Putin'in NATO'yu 'çatışmanın içine çekme niyeti' olduğu hakkındaki sözleri sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a bir harita ve tarih ders kitabı almasını tavsiye etti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Baerbock verdiği bir mülakatta Putin'in amacının Ukrayna'nın egemen ve özgür bir ülke olarak varlığını yok etmek ve 'NATO'yu savaşa sürüklemek' olduğunu ve 'öyle kalacağını' belirtmişti ve Rus liderin kazanması halinde 'Avrupa'da güvenliğin ve uluslararası düzenin tehlikeye gireceğini' öne sürmüştü.Baerbock'un aksine NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-rusyanin-herhangi-bir-nato-uyesine-saldirmayi-planladigina-dair-iddialar-tamamen-sacmalik-1082240052.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, rob bauer