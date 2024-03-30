https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-rusyanin-herhangi-bir-nato-uyesine-saldirmayi-planladigina-dair-iddialar-tamamen-sacmalik-1082240052.html

NATO: Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırmayı planladığına dair iddialar 'tamamen saçmalık'

NATO: Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırmayı planladığına dair iddialar 'tamamen saçmalık'

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer NATO'nun daha iyi hazırlanması gerektiğini söylerken, saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T19:26+0300

2024-03-30T19:26+0300

2024-03-30T19:26+0300

dünya

nato

rob bauer

rusya

vladimir putin

donald trump

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NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir belirti yok" dedi.Bauer bunun ABD liderliğindeki askeri bloğun olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirttiği konuşmasında Rusya'dan 'doğrudan bir tehdit olduğunu' düşünmediğini vurguladı.'Trump'ın zaferinden korkmuyorum'Bauer ayrıca Kasım ayında yapılacak olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile görevdeki Joe Biden arasında geçeceği neredeyse kesin olan ABD seçimlerine de değindi. Trump'ın zaferinden korkmadığını söyleyen Bauer, Cumhuriyetçi Parti'nin NATO ile ilgili tartışmalı açıklamalarının bloğun kendisine değil, bazı üyelerin savunma harcamalarını arttırması gerektiği gerçeğine yönelik olduğunu dile getirdi.Son haftalarda çok sayıda Batılı lider Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html

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Sputnik Türkiye

nato, rob bauer, rusya, vladimir putin, donald trump