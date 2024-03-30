https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-rusyanin-herhangi-bir-nato-uyesine-saldirmayi-planladigina-dair-iddialar-tamamen-sacmalik-1082240052.html
NATO: Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırmayı planladığına dair iddialar 'tamamen saçmalık'
NATO: Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırmayı planladığına dair iddialar 'tamamen saçmalık'
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer NATO'nun daha iyi hazırlanması gerektiğini söylerken, saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T19:26+0300
2024-03-30T19:26+0300
2024-03-30T19:26+0300
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rusya
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NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir belirti yok" dedi.Bauer bunun ABD liderliğindeki askeri bloğun olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirttiği konuşmasında Rusya'dan 'doğrudan bir tehdit olduğunu' düşünmediğini vurguladı.'Trump'ın zaferinden korkmuyorum'Bauer ayrıca Kasım ayında yapılacak olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile görevdeki Joe Biden arasında geçeceği neredeyse kesin olan ABD seçimlerine de değindi. Trump'ın zaferinden korkmadığını söyleyen Bauer, Cumhuriyetçi Parti'nin NATO ile ilgili tartışmalı açıklamalarının bloğun kendisine değil, bazı üyelerin savunma harcamalarını arttırması gerektiği gerçeğine yönelik olduğunu dile getirdi.Son haftalarda çok sayıda Batılı lider Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html
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nato, rob bauer, rusya, vladimir putin, donald trump
nato, rob bauer, rusya, vladimir putin, donald trump
NATO: Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırmayı planladığına dair iddialar 'tamamen saçmalık'
NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer NATO'nun daha iyi hazırlanması gerektiğini söylerken, saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.
NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir belirti yok" dedi.
Bauer bunun ABD liderliğindeki askeri bloğun olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirttiği konuşmasında Rusya'dan 'doğrudan bir tehdit olduğunu' düşünmediğini vurguladı.
'Trump'ın zaferinden korkmuyorum'
Bauer ayrıca Kasım ayında yapılacak olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile görevdeki Joe Biden arasında geçeceği neredeyse kesin olan ABD seçimlerine de değindi.
Trump'ın zaferinden korkmadığını söyleyen Bauer, Cumhuriyetçi Parti'nin NATO ile ilgili tartışmalı açıklamalarının bloğun kendisine değil, bazı üyelerin savunma harcamalarını arttırması gerektiği gerçeğine yönelik olduğunu dile getirdi.
Son haftalarda çok sayıda Batılı lider Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.