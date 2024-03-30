https://sputniknews.com.tr/20240330/yeniden-refah-partisinden-son-aciklama-cekilmedik-cekilmeyecegiz-1082237567.html
Yeniden Refah Partisi'nden son açıklama: 'Çekilmedik, çekilmeyeceğiz'
Yeniden Refah Partisi'nden son açıklama: 'Çekilmedik, çekilmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, seçime saatler kala çekilmeyeceklerini "Genel Başkanımız ne derse biz o karara uyarız ama şu ana kadar... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T17:43+0300
2024-03-30T17:43+0300
2024-03-30T17:50+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
aday
istanbul
fatih erbakan
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, İstiklal Caddesi’nde beraberindeki heyetle yaptığı yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu.Altınöz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da adaylıktan çekilmeyeceklerini belirterek “Genel Başkanımız ne derse biz o karara uyarız ama şu ana kadar böyle bir şey yok. Biz çekilmedik, çekilmeyeceğiz” şeklinde konuştu.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da adaylıktan çekilmeleri için şartlarını açıklamış, dün konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ise "Ey troller maaşını iktidar alan gazeteci kılığına girmiş troller, iktidar şimdi ilan etsin desin ki: ‘Ben İsrail ile ticareti sonlandırdım. İsrail’e ihracatı yasakladım. İkincisi İsrail’i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik’te kurulan radar üssünü kapatıyorum. Üçüncüsü şu emeklilerin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıyorum' desin biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Haydi bakalım hodri meydan" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/erbakan-cagrisini-yineledi-bu-sartlari-yerine-getirin-istanbul-adayimizi-cekelim-1082200912.html
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yeniden refah partisi, aday, istanbul, fatih erbakan
yeniden refah partisi, aday, istanbul, fatih erbakan
Yeniden Refah Partisi'nden son açıklama: 'Çekilmedik, çekilmeyeceğiz'
17:43 30.03.2024 (güncellendi: 17:50 30.03.2024)
Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, seçime saatler kala çekilmeyeceklerini "Genel Başkanımız ne derse biz o karara uyarız ama şu ana kadar böyle bir şey yok. Biz çekilmedik, çekilmeyeceğiz” sözleriyle ifade etti.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, İstiklal Caddesi’nde beraberindeki heyetle yaptığı yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu.
Altınöz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da adaylıktan çekilmeyeceklerini belirterek “Genel Başkanımız ne derse biz o karara uyarız ama şu ana kadar böyle bir şey yok. Biz çekilmedik, çekilmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da adaylıktan çekilmeleri için şartlarını açıklamış, dün konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ise "Ey troller maaşını iktidar alan gazeteci kılığına girmiş troller, iktidar şimdi ilan etsin desin ki: ‘Ben İsrail ile ticareti sonlandırdım. İsrail’e ihracatı yasakladım. İkincisi İsrail’i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik’te kurulan radar üssünü kapatıyorum. Üçüncüsü şu emeklilerin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıyorum' desin biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Haydi bakalım hodri meydan" demişti.