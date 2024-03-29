https://sputniknews.com.tr/20240329/erbakan-cagrisini-yineledi-bu-sartlari-yerine-getirin-istanbul-adayimizi-cekelim-1082200912.html

Erbakan çağrısını yineledi: 'Bu şartları yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim'

Erbakan çağrısını yineledi: 'Bu şartları yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim'

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Antalya Serik’te yaptığı mitingde dün zikrettiği maddelerin kabul edilmesi halinde İstanbul adaylarını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T15:36+0300

2024-03-29T15:36+0300

2024-03-29T15:36+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

antalya

serik

israil

kürecik

kürecik üssü

iran

emekli

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Serik'te yaptığı konuşmada, dünkü mitingte yaptığı 'İstanbul adaylarını çekme çağrısını' yineledi.Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Gizli anlaşmalar yaptı, paralar aldı' iddialarını da yanıtlayan Erbakan, bu üç şartın yerine getirilmesi halinde adaylarını çekeceklerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/erbakan-ak-partiye-seslendi-sartlarimiz-belli-istanbul-adayimizi-cekmeye-haziriz-1082172122.html

antalya

serik

israil

kürecik

kürecik üssü

iran

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