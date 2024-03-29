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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erbakan çağrısını yineledi: 'Bu şartları yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim'
Erbakan çağrısını yineledi: 'Bu şartları yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Antalya Serik’te yaptığı mitingde dün zikrettiği maddelerin kabul edilmesi halinde İstanbul adaylarını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T15:36+0300
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Serik'te yaptığı konuşmada, dünkü mitingte yaptığı 'İstanbul adaylarını çekme çağrısını' yineledi.Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Gizli anlaşmalar yaptı, paralar aldı' iddialarını da yanıtlayan Erbakan, bu üç şartın yerine getirilmesi halinde adaylarını çekeceklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/erbakan-ak-partiye-seslendi-sartlarimiz-belli-istanbul-adayimizi-cekmeye-haziriz-1082172122.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, antalya, serik, israil, kürecik, kürecik üssü , iran, emekli, emekli maaşı

Erbakan çağrısını yineledi: 'Bu şartları yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim'

15:36 29.03.2024
© İHA / ORKUN KAYA-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA / ORKUN KAYA-
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Antalya Serik’te yaptığı mitingde dün zikrettiği maddelerin kabul edilmesi halinde İstanbul adaylarını çekeceklerini yineledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Serik'te yaptığı konuşmada, dünkü mitingte yaptığı 'İstanbul adaylarını çekme çağrısını' yineledi.
Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ey troller maaşını iktidar alan gazeteci kılığına girmiş troller, iktidar şimdi ilan etsin desin ki: ‘Ben İsrail ile ticareti sonlandırdım. İsrail’e ihracatı yasakladım. İkincisi İsrail’i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik’te kurulan radar üssünü kapatıyorum. Üçüncüsü şu emeklilerin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıyorum' desin biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Haydi bakalım hodri meydan!
'Gizli anlaşmalar yaptı, paralar aldı' iddialarını da yanıtlayan Erbakan, bu üç şartın yerine getirilmesi halinde adaylarını çekeceklerinin altını çizdi.
Erbakan İstanbul mitinginde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erbakan AK Parti'ye seslendi: 'Şartlarımız belli, İstanbul adayımızı çekmeye hazırız'
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