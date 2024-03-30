https://sputniknews.com.tr/20240330/yakit-tankerinde-52-yasadisi-gocmen-bulundu-2si-olu-7si-yari-baygin-halde-1082238385.html

Yakıt tankerinde 52 yasadışı göçmen bulundu: 2'si ölü 7'si yarı baygın halde

Yakıt tankerinde 52 yasadışı göçmen bulundu: 2'si ölü 7'si yarı baygın halde

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 yasadışı göçmen bulundu. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T18:19+0300

2024-03-30T18:19+0300

2024-03-30T18:19+0300

türkiye

gaziantep

tarsus

adana

yasadışı göçmenler

yasadışı göç

ölü

yaralı

yakıt tankeri

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları yakıt tankerinde arama yapan yaptılar. Yapılan aramada tankerde Afgan uyruklu 52 yasadışı göçmen olduğunu ortaya çıktı.Ekipler tarafından tankerden çıkarılan yasadışı göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Diğer yasadışı göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240330/amasyada-mercimek-yuklu-tirdan-40-afgan-gocmen-cikti-1082227204.html

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gaziantep, tarsus, adana, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, ölü, yaralı, yakıt tankeri