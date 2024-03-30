https://sputniknews.com.tr/20240330/yakit-tankerinde-52-yasadisi-gocmen-bulundu-2si-olu-7si-yari-baygin-halde-1082238385.html
Yakıt tankerinde 52 yasadışı göçmen bulundu: 2'si ölü 7'si yarı baygın halde
Yakıt tankerinde 52 yasadışı göçmen bulundu: 2'si ölü 7'si yarı baygın halde
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 yasadışı göçmen bulundu. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T18:19+0300
2024-03-30T18:19+0300
2024-03-30T18:19+0300
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gaziantep
tarsus
adana
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
ölü
yaralı
yakıt tankeri
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları yakıt tankerinde arama yapan yaptılar. Yapılan aramada tankerde Afgan uyruklu 52 yasadışı göçmen olduğunu ortaya çıktı.Ekipler tarafından tankerden çıkarılan yasadışı göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Diğer yasadışı göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240330/amasyada-mercimek-yuklu-tirdan-40-afgan-gocmen-cikti-1082227204.html
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gaziantep, tarsus, adana, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, ölü, yaralı, yakıt tankeri
gaziantep, tarsus, adana, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, ölü, yaralı, yakıt tankeri
Yakıt tankerinde 52 yasadışı göçmen bulundu: 2'si ölü 7'si yarı baygın halde
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 yasadışı göçmen bulundu.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları yakıt tankerinde arama yapan yaptılar. Yapılan aramada tankerde Afgan uyruklu 52 yasadışı göçmen olduğunu ortaya çıktı.
Ekipler tarafından tankerden çıkarılan yasadışı göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.
Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Diğer yasadışı göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.