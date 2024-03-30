https://sputniknews.com.tr/20240330/amasyada-mercimek-yuklu-tirdan-40-afgan-gocmen-cikti-1082227204.html
Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 Afgan göçmen çıktı
Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 Afgan göçmen çıktı
Sputnik Türkiye
Amasya'da polis tarafından durdurulan mercimek yüklü tırdan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T11:24+0300
2024-03-30T11:24+0300
2024-03-30T11:29+0300
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Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen tespit edildi. Tırın içinde, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yaparak İstanbul'a gitmekte olan Gürcistan plakalı tırda yapılan aramada, 22 ton mercimek yüklü olduğu belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından yapılan aramada, tırın dorsesinde 1'i kadın olmak üzere toplam 40 Afganistan vatandaşı göçmen bulundu. Göçmenlerin durumuyla ilgili işlemler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ramazan-piskin-cinayetinde-muebbet-hapis-talebi-afgan-uyruklu-bir-kisi-sandim-1082204656.html
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Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 Afgan göçmen çıktı
11:24 30.03.2024 (güncellendi: 11:29 30.03.2024)
Amasya'da polis tarafından durdurulan mercimek yüklü tırdan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen tespit edildi.
Tırın içinde, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yaparak İstanbul'a gitmekte olan Gürcistan plakalı tırda yapılan aramada, 22 ton mercimek yüklü olduğu belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından yapılan aramada, tırın dorsesinde 1'i kadın olmak üzere toplam 40 Afganistan vatandaşı göçmen bulundu.
Göçmenlerin durumuyla ilgili işlemler devam ediyor.