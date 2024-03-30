https://sputniknews.com.tr/20240330/amasyada-mercimek-yuklu-tirdan-40-afgan-gocmen-cikti-1082227204.html

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 Afgan göçmen çıktı

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 Afgan göçmen çıktı

Sputnik Türkiye

Amasya'da polis tarafından durdurulan mercimek yüklü tırdan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

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Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen tespit edildi. Tırın içinde, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yaparak İstanbul'a gitmekte olan Gürcistan plakalı tırda yapılan aramada, 22 ton mercimek yüklü olduğu belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından yapılan aramada, tırın dorsesinde 1'i kadın olmak üzere toplam 40 Afganistan vatandaşı göçmen bulundu. Göçmenlerin durumuyla ilgili işlemler devam ediyor.

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