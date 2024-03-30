https://sputniknews.com.tr/20240330/ukraynali-uzman-kissinger-zelenskiyi-ukraynanin-kucuk-bir-piyon-oldugu-konusunda-uyarmisti-1082241940.html
Ukraynalı uzman: Kissinger, Zelenskiy'i Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğu konusunda uyarmıştı
Ukraynalı uzman: Kissinger, Zelenskiy'i Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğu konusunda uyarmıştı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, ABD'li kıdemli diplomat Henry Kissinger’ın Vladimir Zelenskiy'yi Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğunu anlaması gerektiği konusunda... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T21:54+0300
2024-03-30T21:54+0300
2024-03-30T21:54+0300
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Ukrayna'nın dünyadaki küçük rolünü anlamaya dayalı bir dış politika oluşturması gerektiği konusunda uyardığını söyledi.Soskin, “Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğunu anlamak gerekiyor. Kissinger bir ara bu fikri Zelenskiy'ye aktarmaya çalıştı. Ama bilindiği gibi Zelenskiy bunu kabul etmedi. Eğer kabul etseydi bu felaketin önüne geçebilirdik” dedi.Uzman, ABD’nin Kiev rejiminin çıkarlarıyla ilgilenmediğini, Ukrayna meselesinin sadece küçük bir olay örgüsüyle temsil edildiği kendi küresel oyunlarını oynadığına vurgu yaparak, “Adımları işte bu temelde atmak gerekiyor, küçük bir konu olarak değil, dünya satranç tahtasındaki bir figür olarak” ifadesini kullandı.Ölümünden birkaç ay önce eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Ukrayna'yı NATO üyesi yapma arzusunun ciddi bir hata olduğunu ve Ukrayna’daki çatışmaya yol açtığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240330/zaharovadan-almanya-disisleri-bakani-baerbocka-harita-ve-tarih-ders-kitabi-tavsiyesi-1082240493.html
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leonid kuçma, vladimir zelenskiy, henry kissinger, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, abd, amerika birleşik devletleri
Ukraynalı uzman: Kissinger, Zelenskiy'i Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğu konusunda uyarmıştı
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, ABD'li kıdemli diplomat Henry Kissinger’ın Vladimir Zelenskiy'yi Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğunu anlaması gerektiği konusunda uyardığını ifade etti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Ukrayna'nın dünyadaki küçük rolünü anlamaya dayalı bir dış politika oluşturması gerektiği konusunda uyardığını söyledi.
Soskin, “Ukrayna'nın küçük bir piyon olduğunu anlamak gerekiyor. Kissinger bir ara bu fikri Zelenskiy'ye aktarmaya çalıştı. Ama bilindiği gibi Zelenskiy bunu kabul etmedi. Eğer kabul etseydi bu felaketin önüne geçebilirdik” dedi.
Uzman, ABD’nin Kiev rejiminin çıkarlarıyla ilgilenmediğini, Ukrayna meselesinin sadece küçük bir olay örgüsüyle temsil edildiği kendi küresel oyunlarını oynadığına vurgu yaparak, “Adımları işte bu temelde atmak gerekiyor, küçük bir konu olarak değil, dünya satranç tahtasındaki bir figür olarak” ifadesini kullandı.
Ölümünden birkaç ay önce eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Ukrayna'yı NATO üyesi yapma arzusunun ciddi bir hata olduğunu ve Ukrayna’daki çatışmaya yol açtığını söylemişti.