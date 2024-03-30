Ukrayna ordusu, Donetsk'i NATO kalibreli havan mermileriyle vurdu
© AP Photo / Virginia MayoUkrayna NATO
© AP Photo / Virginia Mayo
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Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bazı semtleri NATO standardındaki 155 mm kalibreli havan mermileriyle hedef aldığı ifade edildi.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği, Ukraynalı güçlerin DHC'nin Donetsk kentindeki Petrovskiy ve Kirovskiy semtlerine 155 mm'lik NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdığını duyurdu.
Temsilcilik, bu iki semte toplamda 15 adet NATO kalibreli havan mermisi fırlatıldığını belirtti.
Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.
155 mm'lik havan mermileri, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.
Temsilcilik, bu iki semte toplamda 15 adet NATO kalibreli havan mermisi fırlatıldığını belirtti.
Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.
155 mm'lik havan mermileri, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.