https://sputniknews.com.tr/20240330/ukraynanin-batili-ilac-sirketleri-icin-bir-test-alani-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082237081.html

Ukrayna’nın Batılı ilaç şirketleri için bir test alanı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı

Ukrayna’nın Batılı ilaç şirketleri için bir test alanı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın çeşitli kanser türlerine yol açabilen bir ilacın denendiği Batılı ilaç şirketleri için bir test alanı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T17:19+0300

2024-03-30T17:19+0300

2024-03-30T17:19+0300

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Sputnik’in eline geçen belgelerden anlaşılabileceği üzere Ukrayna, yerel bürokratların desteği ile Batılı ilaç şirketlerinin çıkarları doğrultusunda çeşitli kanser türlerine neden olabilecek bir ilacın denemelerinin yapıldığı ülkelerinden biriydi.İlgili belgeler, Mariupol kentindeki 7 no.lu Hastane’nin yeniden inşası sırasında binanın bodrum katında bulundu.Özellikle romatoid artrit tedavisine yönelik deneysel ilaç SB4’ün test edilmesi söz konusu olduğu anlaşılırken, belgeler bu ilacın, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF-α) adı verilen moleküllerin etkisini baskıladığını ve kullanımının çeşitli kanser türlerinin gelişme olasılığı yarattığını ortaya koydu.Belgelerden anlaşılacağı üzere, SB4 ilacını Biogen Idec Denmark İmalat ApS (Danimarka), Catalent Pharma Solutions (Belçika) ve Fisher Clinical Services UK Limited (İngiltere) üretiyordu, çalışmanın sponsorluğunu ise Güney Koreli Samsung Bioepis şirketi üstlenmişti.Bulunan belgeler arasında Quintiles Ukraine şirketinin SB4 ilacının klinik denemelerini yürütmek üzere Ukrayna Sağlık Bakanlığı bilirkişi merkezi ve tıp kurumundaki etik komisyonu tarafından onaylanması için yapılan bir başvuru da yer alıyor. Şirketin, ABD’li dış kaynak ilaç şirketi Quintiles Transnational’ın bir alt işletmesi olarak kurulduğu anlaşılıyor.Şubat 2013’te imzalanan bu başvuruya göre o dönemde ilacın Ukrayna’da 152 (daha sonra bu sayı 180’e çıktı), dünyada ise toplam 500’e yakın hasta üzerinde test edilmesi planlanıyordu.SB4 ilacının testleri ile ilgili SB4-G31-RA projesinin periyodik özetinden anlaşıldığı üzere, Kasım 2013 itibarıyla araştırmalar için 285’i Polonya’dan, 143’ü Ukrayna’dan, 108’i Çek Cumhuriyeti’nden, 77’si Bulgaristan’dan, 60’ı Litvanya’dan, 37’si Güney Kore’den, 34’ü Meksika’dan, 17’si Macaristan’dan, 14’ü Kolombiya’dan ve 2’si İngiltere’den olmak üzere 777 hasta seçilmişti.Hastanenin bodrumunda bulunan, 2008-2016 döneminde oluşturulan belgelerin incelenmesi sonucunda numaralı ve isimsiz ilaçların insanlar üzerinde denendiği, ayrıca bir yaşın altındaki bebekler üzerinde de çalışmaların yapıldığını görülüyor.Belgelerde ayrıca Pfizer (ABD), AstraZeneca (İngiltere, İsveç), Celltrion (Güney Kore), Novatris International AG (İsviçre, ABD), IQVIA (eski adıyla Quintiles and IMS Health Inc, ABD, İngiltere), Sanofi (Fransa), Galapagos NV (Belçika), Janssen Pharmaceuticals (şu anki Johnson & Johnson Innovative Medicine, Belçika), Abbott Laboratories (ABD), Covance (şimdi Labcorp İlaç Geliştirme, ABD), Merck KGaA (Almanya), Centocor Biopharmaceutical (Hollanda) gibi şirketlerin adı geçiyor.Catalent Pharma Solutions ve Fisher Clinical Services UK Limited şirketlerinden Ukraynalı doktorlara iletilen teşekkür belgeleri de bulunan belgelerin arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240330/arastirma-neden-bazi-anilari-hatirlayip-bazi-anilari-unutuyoruz-1082234596.html

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