https://sputniknews.com.tr/20240330/turkiyede-secim-zamani-oy-nasil-kullanilir-nelere-dikkat-edilmesi-gerekiyor-1082226871.html

Türkiye'de seçim zamanı: Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Türkiye'de seçim zamanı: Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye yerel seçimlerde oyunu yarın kullanacak. Peki oy kullanmaya gitmeden önce ve oy kullanma sırasında dikkat edilmesi gerekenler neler? İlk kez oy... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T10:33+0300

2024-03-30T10:33+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçim

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31 mart yerel seçimleri

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türkiye

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31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde, seçmenler nasıl oy kullanacaklarını merak ediyor. Özellikle ilk kez oy kullanacak olanlar, oy kullanma süreci hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan oy kullanma rehberine göre dikkat edilmesi gereken unsurlar neler? 1- Oy kullanma yeri nereden öğrenilebilir? Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, mobil uygulamadan veya YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. Oy verme gününde, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değildir. Oy verme saatleri, illere göre farklılık göstermektedir.2- Oy kullanmaya giderken ne götürülürmeli? Oy kullanmaya gelen her seçmenin üzerinde, resmi nitelikteki bir kimlik belgesi bulunmalıdır. Nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı gibi belgelerden biri sandık başkanına gösterilmelidir. Kimlik belgesi olmayan seçmenler oy kullanamazlar.3- Cep telefonu kulllanılabilir mi? Oy verme kabinesine cep telefonu veya benzeri iletişim cihazlarıyla girilmesi yasaktır. Bu cihazlar, oy kullanma işlemi sırasında kullanılmamalı ve oy verme alanından uzak tutulmalıdır.4- Seçim pusulasında nasıl oy verilir? Seçmenler, tercih ettikleri adaylar için oy pusulasındaki uygun bölüme 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oy kullanmalıdırlar. Oy pusulasının diğer yerlerine işaret koymak veya imza atmak geçerli sayılmaz. Oy pusulasının zarfına başka bir şey konulmamalıdır.5- Oy kullandıktan sonra ne yapılmalı?Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra, seçmenler oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atarlar ve ardından seçmen listesinde adlarının bulunduğu yere imza atarlar.

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