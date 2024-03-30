https://sputniknews.com.tr/20240330/turkiye-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-teror-saldirisinin-yasandigi-yere-cicek-birakti--1082232303.html
Türkiye Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, terör saldırısının yaşandığı yere çiçek bıraktı
Türkiye Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, terör saldırısının yaşandığı yere çiçek bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, Moskova'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı. Tanju Bilgiç de törende Türkiye'yi... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T15:43+0300
2024-03-30T15:43+0300
2024-03-30T15:43+0300
dünya
saldırı
silahlı saldırı
terör saldırısı
tanju bilgiç
crocus city hall
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rusya
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
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Moskova'da yaşanan terör saldırısı üzerinden 1 hafta geçmişken, Rusya'da hayatını kaybedenler için yas sürüyor. Moskova'daki diplomatlar ölenleri anmak için terör saldırısının yaşandığı bölgeye çiçek bırakmaya gelirken, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de ölenler için üzerinde 'Türkiye Büyükelçiliği' yazan bir çiçek bıraktı.Türkiye Moskova Büyükelçiliği Telegram kanalından şu mesaj paylaşıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240330/sputnik-crocus-saldirisinin-finansmaninda-kullanilan-olasi-kripto-cuzdana-ulasti-1082227985.html
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saldırı, silahlı saldırı, terör saldırısı, tanju bilgiç, crocus city hall, moskova, rusya, türkiye'nin moskova büyükelçiliği
saldırı, silahlı saldırı, terör saldırısı, tanju bilgiç, crocus city hall, moskova, rusya, türkiye'nin moskova büyükelçiliği
Türkiye Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, terör saldırısının yaşandığı yere çiçek bıraktı
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, Moskova'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı. Tanju Bilgiç de törende Türkiye'yi temsilen hayatını kaybedenler adına çiçek bıraktı.
Moskova'da yaşanan terör saldırısı üzerinden 1 hafta geçmişken, Rusya'da hayatını kaybedenler için yas sürüyor. Moskova'daki diplomatlar ölenleri anmak için terör saldırısının yaşandığı bölgeye çiçek bırakmaya gelirken, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de ölenler için üzerinde 'Türkiye Büyükelçiliği' yazan bir çiçek bıraktı.
Türkiye Moskova Büyükelçiliği Telegram kanalından şu mesaj paylaşıldı:
Büyükelçimiz Tanju Bilgiç, Moskova’da bir hafta önce, terör saldırısının gerçekleştirildiği 'Crocus City Hall'a, kordiplomatik mensuplarıyla çiçek bıraktı.
Terörün her türlüsünü lanetliyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.