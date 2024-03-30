Sputnik, Crocus saldırısının finansmanında kullanılan olası kripto cüzdana ulaştı

Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının detayları açığa çıkmaya devam ediyor.



Sputnik teröristlere saldırı karşılığında vaat edilen tutarın aktarıldığı düşünülen kripto cüzdana ulaşırken, bu cüzdan üzerinden söz konusu tutarın yarısının aktarıldığı ortaya çıktı.



IŞİD'in Horasan koluyla bağlantılı 'Tronscan' Telegram hesabından ilk olarak 12 Mart'ta yayınlanan cüzdan adresindeki hareketleri inceleyen Sputnik, cüzdanın 13 Mart'ta aktif hale geldiğini ve ilk transfer olarak 2.19 dolar tutarında kripto para gönderildiğini tespit etti.



Telegram'da 'Tronscan' kanalının sahibi olan ve aynı zamanda 'Horasan'ın Sesi' kanalını yöneten Mavlavi_56 adlı kullanıcı, 18 Mart'ta bir ve 20 Mart'ta iki kere cüzdan adresini paylaşarak bağış talebinde bulundu. Aynı paylaşım, aynı kullanıcının Instagram hesabında da yapıldı ve 20 Mart'tan sonra bu yönde bir paylaşım olmadı.



Terör saldırısının gerçekleştiği 22 Mart'ta, Moskova saatiyle 17:24'te, yukarıda adı geçen Telegram kanalında 'Horasan'ın Sesi'nin vaazı için bir bağlantı ve bunun altında yüzü örtülü ve omzunda makineli tüfek bulunan bir militanın küçük bir fotoğrafı görüldü. 'Tronscan' kanalındaki cüzdanda aynı gün en yüksek aktivite tespit edildi ve kripto para transferleri gerçekleştiği görül. Tutarları 325, 550, 550 ve 1100 dolar olmak üzere toplam dört fon girişi ve çıkışı gerçekleşti.



Bu transferin tutarı toplandığında 2525 dolar ya da 232 bin rublelik bir yekün tutuyor. Zanlılardan Faridun Şamsiddin, ifadesinde saldırı için yarım milyon ruble vaat edildiğini ve yaklaşık yarısının gönderildiğini itiraf etmişti. Saldırı gününden sonra bu kripto cüzdan üzerinden herhangi bir transfer gerçekleşmedi.