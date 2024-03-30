https://sputniknews.com.tr/20240330/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesi-uzerinde-2-iha-dusuruldu-1082226755.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde 2 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde 2 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T10:08+0300

2024-03-30T10:08+0300

2024-03-30T10:08+0300

ukrayna krizi

belgorod

ukrayna

ukrayna krizi

moskova

rusya

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin sabahın erken saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.Açıklamada, “Moskova saatiyle 07.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Bu açıklamanın ardından bakanlık bir paylaşımda daha bulunarak, saat 8.00 sularında Rus ordusunun düşmana ait bir İHA’yı daha düşürdüğünü duyurdu.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, moskova, rusya, insansız hava aracı (iha)