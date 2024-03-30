https://sputniknews.com.tr/20240330/rusya-savunma-bakani-soygu-altay-bolgesinde-savunma-sanayii-isletmelerindeki-uretimi-denetledi-1082231095.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Altay bölgesinde savunma sanayii işletmelerindeki üretimi denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Altay bölgesinde savunma sanayii işletmelerindeki üretimi denetledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Altay bölgesinde yer alan savunma sanayii işletmelerini ziyaret ederek, devlet siparişleri çerçevesinde gerçekleştirilen... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T15:04+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Orgeneral Şoygu, uçak tipi ve uçaksavar mühimmatı, çoklu roketatar sistemleri mühimmatı, bomba atar mühimmatı ve fişeklikler için parçalar üreten işletmedeki karmaşık bileşenlerin üretimini denetledi.İşletme yöneticisi, Bakan Şoygu’ya 2022’den bu yana tesisin üretiminin 3.5 kat arttığını, üretim altyapısının yoğun bir şekilde geliştirildiğini, yeni bölümlerin açıldığını ve ek üretim tesislerinin inşa edildiğini bildirdi.Ziyaretin ardından Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yöneticiler, ilgili askeri kontrol makamlarının temsilcileri ve işletmelerin genel müdürlerinin katılımıyla bir çalışma toplantısı düzenledi.Rus bakan, bölgedeki savunma tesislerinin yeniden yapılandırılması ilgili sorunların çözülmesini talep etti.

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