https://sputniknews.com.tr/20240330/rus-kayma-bombalari-hava-savunma-sistemlerini-acik-alana-cikarmasi-konusunda-ukraynayi-zorluyor-1082242204.html
Rus 'kayma bombaları', hava savunma sistemlerini açık alana çıkarması konusunda Ukrayna'yı zorluyor
Rus 'kayma bombaları', hava savunma sistemlerini açık alana çıkarması konusunda Ukrayna'yı zorluyor
Sputnik Türkiye
Business Insider, Rusya’nın kayma bombalarla saldırarak, Ukrayna ordusunu hava savunma sistemlerini açık alanlara çıkarmaya zorladığını yazdı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T23:01+0300
2024-03-30T23:01+0300
2024-03-30T23:01+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
hava savunma sistemi
business insider
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071278040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28e798ea871ecb28dc6949034ae29c06.jpg
ABD merkezli Business Insider dergisi’nde yayınlanan makalede, Rusya’nın kayma bombalarıyla saldırarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni hava savunma sistemlerini cepheye yakın alanlara yerleştirmeye zorladığı, bunun da onları daha savunmasız hale getirdiği belirtildi.Makalede, “Kayma bomba saldırıları, Rusya’nın mühimmatı atan uçakları güvenli bir mesafede tutarak Ukrayna güçlerini hedef almasına olanak tanıyor ve bu bir sorun. Çünkü aslında bomba, ancak bırakılmadan önce uçak vurularak etkisiz hale getirilebilir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus savaş uçaklarını vurabilmek için ‘oldukça pahalı olan hava savunma sistemlerini’ yok edilme riskiyle karşı karşıya bırakarak cepheye daha yakın alanlara yerleştirdiğine dikkat çekildi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Politico'ya verdiği röportajda, Rus ordusunun 'kayma bombaları' kullanması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin alan kaybettiğini ve bu tür silahlara hiçbir şekilde karşı koyamadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240316/ukraynali-politikaci-rus-kayma-bombalari-ukrayna-ordusuna-buyuk-sorunlar-yaratiyor-1081762030.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071278040_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1ff93f6e95b2f267d48eea273b8e2edc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, business insider
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, business insider
Rus 'kayma bombaları', hava savunma sistemlerini açık alana çıkarması konusunda Ukrayna'yı zorluyor
Business Insider, Rusya’nın kayma bombalarla saldırarak, Ukrayna ordusunu hava savunma sistemlerini açık alanlara çıkarmaya zorladığını yazdı.
ABD merkezli Business Insider dergisi’nde yayınlanan makalede, Rusya’nın kayma bombalarıyla saldırarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni hava savunma sistemlerini cepheye yakın alanlara yerleştirmeye zorladığı, bunun da onları daha savunmasız hale getirdiği belirtildi.
Makalede, “Kayma bomba saldırıları, Rusya’nın mühimmatı atan uçakları güvenli bir mesafede tutarak Ukrayna güçlerini hedef almasına olanak tanıyor ve bu bir sorun. Çünkü aslında bomba, ancak bırakılmadan önce uçak vurularak etkisiz hale getirilebilir” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus savaş uçaklarını vurabilmek için ‘oldukça pahalı olan hava savunma sistemlerini’ yok edilme riskiyle karşı karşıya bırakarak cepheye daha yakın alanlara yerleştirdiğine dikkat çekildi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Politico'ya verdiği röportajda, Rus ordusunun 'kayma bombaları' kullanması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin alan kaybettiğini ve bu tür silahlara hiçbir şekilde karşı koyamadığını ifade etmişti.