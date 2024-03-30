https://sputniknews.com.tr/20240330/rus-kayma-bombalari-hava-savunma-sistemlerini-acik-alana-cikarmasi-konusunda-ukraynayi-zorluyor-1082242204.html

Rus 'kayma bombaları', hava savunma sistemlerini açık alana çıkarması konusunda Ukrayna'yı zorluyor

Rus 'kayma bombaları', hava savunma sistemlerini açık alana çıkarması konusunda Ukrayna'yı zorluyor

Sputnik Türkiye

Business Insider, Rusya’nın kayma bombalarla saldırarak, Ukrayna ordusunu hava savunma sistemlerini açık alanlara çıkarmaya zorladığını yazdı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T23:01+0300

2024-03-30T23:01+0300

2024-03-30T23:01+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna ordusu

hava savunma sistemi

business insider

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ABD merkezli Business Insider dergisi’nde yayınlanan makalede, Rusya’nın kayma bombalarıyla saldırarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni hava savunma sistemlerini cepheye yakın alanlara yerleştirmeye zorladığı, bunun da onları daha savunmasız hale getirdiği belirtildi.Makalede, “Kayma bomba saldırıları, Rusya’nın mühimmatı atan uçakları güvenli bir mesafede tutarak Ukrayna güçlerini hedef almasına olanak tanıyor ve bu bir sorun. Çünkü aslında bomba, ancak bırakılmadan önce uçak vurularak etkisiz hale getirilebilir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus savaş uçaklarını vurabilmek için ‘oldukça pahalı olan hava savunma sistemlerini’ yok edilme riskiyle karşı karşıya bırakarak cepheye daha yakın alanlara yerleştirdiğine dikkat çekildi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Politico'ya verdiği röportajda, Rus ordusunun 'kayma bombaları' kullanması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin alan kaybettiğini ve bu tür silahlara hiçbir şekilde karşı koyamadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240316/ukraynali-politikaci-rus-kayma-bombalari-ukrayna-ordusuna-buyuk-sorunlar-yaratiyor-1081762030.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, business insider