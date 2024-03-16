https://sputniknews.com.tr/20240316/ukraynali-politikaci-rus-kayma-bombalari-ukrayna-ordusuna-buyuk-sorunlar-yaratiyor-1081762030.html

Ukraynalı politikacı: Rus kayma bombaları Ukrayna ordusuna büyük sorunlar yaratıyor

Ukraynalı politikacı: Rus kayma bombaları Ukrayna ordusuna büyük sorunlar yaratıyor

Sputnik Türkiye

Eski Rada milletvekili İgor Lapin, Rusların yeni kayma bombalarının Ukrayna ordusuna ciddi sorunlar yarattığını ifade etti. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T22:47+0300

2024-03-16T22:47+0300

2024-03-16T22:47+0300

rada

ukrayna krizi

rus

bomba

ukrayna krizi

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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekillerinden İgor Lapin, ‘Pryamoy’ adlı YouTube kanalına demecinde, Rusların yeni kayma bombalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem alanları için çok tehlikeli olduğunu söyledi.Lapin, "Ruslar kayma bomba üretiminde ustalaştı. Daha önce durmayacaklarını ve askeri-sanayi komplekslerinin çok güçlü olduğunu defalarca dile getirdim, bunu dikkate almamız gerekiyor" dedi.Rusların geliştirdiği yeni silahın taktik ve teknik özellikler açısından öncüllerini geride bıraktığını ve güçlendirilmiş alanları yok edebildiğine dikat çeken Lapin, "Bu çok kötü bir durum, çünkü hava bombası farklıdır. Ruslarda bunlardan çok sayıda var” diye konuştu.

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rada, rus, bomba, ukrayna krizi