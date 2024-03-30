https://sputniknews.com.tr/20240330/rus-disisleri-kuzey-kore-ile-ilgili-uzman-grubuna-iliskin-durumun-bm-icin-ders-olmasini-umuyoruz-1082240746.html

Rus Dışişleri: Kuzey Kore ile ilgili uzman grubuna ilişkin durumun BM için ders olmasını umuyoruz

Rus Dışişleri: Kuzey Kore ile ilgili uzman grubuna ilişkin durumun BM için ders olmasını umuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'na ilişkin durumun BM için bir ders olmasını... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T20:13+0300

2024-03-30T20:13+0300

2024-03-30T20:13+0300

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mariya zaharova

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birleşmiş milletler (bm)

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ABD ve Batılı ülkelerin, Rusya’nın BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını veto etmesine tepkisini değerlendiren Zaharova, Moskova'nın uzmanlar grubuna ilişkin durumun Birleşmiş Milletler (BM) için bir ders olmasını ve örgütün Amerikalı patronlara olan bağımlılıktan kurtulmaya başlamasını umduğunu vurguladı.Zaharova, "Kuzey Kore ile ilgili uzman grubuna ilişkin olayın iyi bir ders olacağını ve BM'nin Amerikalı patronlara bağımlılıktan kurtulmaya başlayacağını umuyoruz" dedi.Moskova'nın kararını eleştiren Batılı ülkelerin kendi Pyongyang karşıtı jeopolitik sorunlarını Rusya'nın yardımıyla çözmeye devam edeceklerini umduklarını belirten Zaharova, "Rusya, barış ve istikrarın korunmasına hizmet etmeyi amaçlayan BMGK yaptırımları konusunu ciddiye alıyor. Konsey tarafından alınan kararlara uyuyor. Bu olağanüstü tedbirlerin belirli devletleri cezalandırmak için ayrım gözetmeyen bir silaha dönüşmesini sakince izleyemeyiz. Kore Yarımadası çevresindeki durum bağlamında tam olarak olan buydu” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen ve raporlayan BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasını amaçlayan karar tasarısını veto etmişti. Oylamada Çin çekimser kalırken, geri kalan üyeler ‘evet’ yönünde oy kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240330/zaharovadan-almanya-disisleri-bakani-baerbocka-harita-ve-tarih-ders-kitabi-tavsiyesi-1082240493.html

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