https://sputniknews.com.tr/20240330/rehinelerin-ailelerinden-netanyahuya-tepki-esir-takasi-anlasmasini-engelliyor-1082242074.html
Rehinelerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Esir takası anlaşmasını engelliyor'
Rehinelerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Esir takası anlaşmasını engelliyor'
Sputnik Türkiye
Rehinelerin ailelerinden bazıları Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak engellediğini dile getirerek İsrail Başbakanı'nı değiştirmek için... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T22:45+0300
2024-03-30T22:45+0300
2024-03-30T22:45+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
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israil-filistin sorunu
gazze
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esir takası
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Rehinelerin ailelerinden bazıları yaptıkları basın açıklamasında srail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya engel olduğunu açıkladı.Yaklaşık 20 aile tarafından düzenlenen ve ailelerin temsilcilerinin muhtelif açıklamalar yaptığı etkinlikte şu cümleler kaydedildi:Diğer bir rehine yakını ise açıklamasında, "Netanyahu, anlaşmanın önündeki engel sizsiniz, kasıtlı olarak anlaşmayı engelliyorsunuz ve bu nedenle engeli, yani sizi ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün mücadelede yeni bir aşamaya geçmek zorundayız ve şu andan itibaren sizi değiştirmek için derhal harekete geçeceğiz. Gösteriler düzenleyecek ve görevden alınmanız için çağrıda bulunacağız. Gösteriler yapacağız ve görevden alınmanız için çağrıda bulunacağız, kamuoyu önünde sizi takip edeceğiz, koltuğunuzu başka bir lider için boşaltana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.Bir diğer rehinenin ailesi ise Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'a seslendi ve harekete geçmelerini beklediklerini ifade ederek, "Sizden kaçırılanları kurtarmak için harekete geçmenizi bekliyoruz. Bu sizin ahlaki yükümlülüğünüzdür. Netanyahu'nun yerine geçmek için ne gerekiyorsa yapın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/israilde-netanyahu-hukumetinde-bakan-duzeyinde-istifa-savasta-hedeflerimize-ulasamiyoruz-1082050352.html
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israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, rehine, esir takası
Rehinelerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Esir takası anlaşmasını engelliyor'
Rehinelerin ailelerinden bazıları Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak engellediğini dile getirerek İsrail Başbakanı'nı değiştirmek için ellerinden geleceklerini vurguladı.
Rehinelerin ailelerinden bazıları yaptıkları basın açıklamasında srail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya engel olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 20 aile tarafından düzenlenen ve ailelerin temsilcilerinin muhtelif açıklamalar yaptığı etkinlikte şu cümleler kaydedildi:
Bu, aile üyelerimizin Gazze'deki 176. günü. Bunları söylemek bizim için çok zor ama başka seçeneğimiz yok. Bize başka seçenek bırakmayan kişi, önerileri reddeden ve sert bir tutum sergileyen Netanyahu'nun ta kendisidir. Müzakerelerde İsrail'in önerisini engelliyor ve müzakereleri kendisi yürütmekte ısrar ediyor. Müzakerenin tek bir kişiye göre yürütülmesi size mantıklı geliyor mu? Koalisyon, rehinelerin ailelerini hiçe sayan bir politika izliyor. Rehineler hala Gazze'de. Bu tam ve kasıtlı bir başarısızlıktır.
Diğer bir rehine yakını ise açıklamasında, "Netanyahu, anlaşmanın önündeki engel sizsiniz, kasıtlı olarak anlaşmayı engelliyorsunuz ve bu nedenle engeli, yani sizi ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün mücadelede yeni bir aşamaya geçmek zorundayız ve şu andan itibaren sizi değiştirmek için derhal harekete geçeceğiz. Gösteriler düzenleyecek ve görevden alınmanız için çağrıda bulunacağız. Gösteriler yapacağız ve görevden alınmanız için çağrıda bulunacağız, kamuoyu önünde sizi takip edeceğiz, koltuğunuzu başka bir lider için boşaltana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.
Bir diğer rehinenin ailesi ise Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'a seslendi ve harekete geçmelerini beklediklerini ifade ederek, "Sizden kaçırılanları kurtarmak için harekete geçmenizi bekliyoruz. Bu sizin ahlaki yükümlülüğünüzdür. Netanyahu'nun yerine geçmek için ne gerekiyorsa yapın" ifadelerini kullandı.