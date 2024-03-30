https://sputniknews.com.tr/20240330/nejat-isler-her-gun-olumu-dusunuyorum-1082221743.html
Nejat İşler: Her gün ölümü düşünüyorum
Nejat İşler: Her gün ölümü düşünüyorum
Sputnik Türkiye
Futbola olan yüksek ilgisiyle de tanınan oyuncu Nejat İşler, artık maçları seyretmek istemediğini belirterek, "Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T01:36+0300
2024-03-30T01:36+0300
2024-03-30T01:36+0300
türkiye
nejat işler
ölüm
trabzonspor
fenerbahçe
oyun
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Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.Habertürk'ün aktardığına göre Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu: 'Artık stada gidesim gelmiyor'Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi:Geçmişte Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan Nejat İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mutluluk uzak bir ülke'Nejat işler, son olarak mutlu olup olmadığı yönündeki soruya; "Değilim. Mutluluk uzak bir ülke" cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/nejat-isler-benim-de-oje-surmuslugum-var-herkes-keyfine-gore-yasamali-1081752423.html
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nejat işler, ölüm, trabzonspor, fenerbahçe, oyun
nejat işler, ölüm, trabzonspor, fenerbahçe, oyun
Nejat İşler: Her gün ölümü düşünüyorum
Futbola olan yüksek ilgisiyle de tanınan oyuncu Nejat İşler, artık maçları seyretmek istemediğini belirterek, "Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri" dedi.
Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.
Habertürk'ün aktardığına göre Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu: 'Artık stada gidesim gelmiyor'
Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi:
"Bizim ne düşündüğümüz pek önemi değil. Artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada gidesim gelmiyor. Adamın biri gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm."
Geçmişte Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan Nejat İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amatördeyken rahattık. Orada işler temizdi. Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri."
Nejat işler, son olarak mutlu olup olmadığı yönündeki soruya; "Değilim. Mutluluk uzak bir ülke" cevabını verdi.