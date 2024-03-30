https://sputniknews.com.tr/20240330/nejat-isler-her-gun-olumu-dusunuyorum-1082221743.html

Nejat İşler: Her gün ölümü düşünüyorum

Nejat İşler: Her gün ölümü düşünüyorum

Sputnik Türkiye

Futbola olan yüksek ilgisiyle de tanınan oyuncu Nejat İşler, artık maçları seyretmek istemediğini belirterek, "Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

nejat işler

ölüm

trabzonspor

fenerbahçe

oyun

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Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.Habertürk'ün aktardığına göre Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu: 'Artık stada gidesim gelmiyor'Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi:Geçmişte Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan Nejat İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mutluluk uzak bir ülke'Nejat işler, son olarak mutlu olup olmadığı yönündeki soruya; "Değilim. Mutluluk uzak bir ülke" cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240316/nejat-isler-benim-de-oje-surmuslugum-var-herkes-keyfine-gore-yasamali-1081752423.html

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nejat işler, ölüm, trabzonspor, fenerbahçe, oyun