https://sputniknews.com.tr/20240316/nejat-isler-benim-de-oje-surmuslugum-var-herkes-keyfine-gore-yasamali-1081752423.html
Nejat İşler: 'Benim de oje sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı'
Nejat İşler: 'Benim de oje sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı'
Sputnik Türkiye
Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nejat İşler, son dönemdeki modaya ilişkin değerlendirmede bulunarak erkeklerin oje sürmesiyle ilgili, "Benim de sürmüşlüğüm var... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T13:59+0300
2024-03-16T13:59+0300
2024-03-16T13:59+0300
yaşam
nejat işler
oje
magazin
etek
oyuncu
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Oyuncu Nejat işler, Habertürk'in haberine göre, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili fikirlerini paylaştı. İşler, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.Erkeklerin etek giymesi hakkında yorumda da bulunan İşler; "İskoçya’da yaşasam giyerdim" diye konuştu.Son dönemlerde birçok erkek sinema oyuncusunun oje sürmesi sosyal medyada dikkati çekmişti.
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nejat işler, oje, magazin, etek, oyuncu
nejat işler, oje, magazin, etek, oyuncu
Nejat İşler: 'Benim de oje sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı'
Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nejat İşler, son dönemdeki modaya ilişkin değerlendirmede bulunarak erkeklerin oje sürmesiyle ilgili, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.
Oyuncu Nejat işler, Habertürk'in haberine göre, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili fikirlerini paylaştı.
İşler, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.
Erkeklerin etek giymesi hakkında yorumda da bulunan İşler; "İskoçya’da yaşasam giyerdim" diye konuştu.
Son dönemlerde birçok erkek sinema oyuncusunun oje sürmesi sosyal medyada dikkati çekmişti.