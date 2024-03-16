https://sputniknews.com.tr/20240316/nejat-isler-benim-de-oje-surmuslugum-var-herkes-keyfine-gore-yasamali-1081752423.html

Nejat İşler: 'Benim de oje sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı'

Nejat İşler: 'Benim de oje sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı'

Sputnik Türkiye

Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nejat İşler, son dönemdeki modaya ilişkin değerlendirmede bulunarak erkeklerin oje sürmesiyle ilgili, "Benim de sürmüşlüğüm var... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T13:59+0300

2024-03-16T13:59+0300

2024-03-16T13:59+0300

yaşam

nejat işler

oje

magazin

etek

oyuncu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081207317_23:0:930:510_1920x0_80_0_0_48a298c5593347f9028857d73ed5de8a.png

Oyuncu Nejat işler, Habertürk'in haberine göre, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili fikirlerini paylaştı. İşler, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.Erkeklerin etek giymesi hakkında yorumda da bulunan İşler; "İskoçya’da yaşasam giyerdim" diye konuştu.Son dönemlerde birçok erkek sinema oyuncusunun oje sürmesi sosyal medyada dikkati çekmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nejat işler, oje, magazin, etek, oyuncu