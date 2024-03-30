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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-askeri-komite-baskani-rusyanin-ittifaka-saldirmayi-planladigina-dair-emare-yok-1082227740.html
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya'nın İttifak'a saldırmayı planladığına dair emare yok
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya'nın İttifak'a saldırmayı planladığına dair emare yok
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Rusya'nın NATO'ya saldırmayı planladığına dair bir emare bulunmadığını söyledi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T12:47+0300
2024-03-30T12:47+0300
ukrayna krizi
nato
rob bauer
abd
kiev
rusya
savaş
çatışma
viktor orban
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Geçen hafta Kiev'e ilk kez ziyaret gerçekleştiren ve NATO'nun Rusya'yla çatışmaya hazır olduğunu belirten Bauer, bu kez Moskova'nın 'saldırı planları' hakkında açıklamalar yaptı.The Baltic Times'a demeç veren Bauer, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir emare yok. Doğrudan bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Sorun, Rusya'nın hırslarının Ukrayna'nın ötesine uzanmasıdır. Bunu biliyoruz, bu nedenle İttifak'ın bir bütün olarak daha hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.NATO'nun Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye girme şartlarına da değinen Bauer, bu maddenin sadece 'bir NATO üyesine direkt saldırı sonucunda uygulanmayabileceğini' kaydetti. Bauer bu sözlerine açıklama getirmezken, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planları kapsamında 5. maddenin gündeme gelmiş olabileceğini akıllara getirdi.Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinde NATO üyelerinin, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirmesi öngörülüyor.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini belirterek, Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulamıştı.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya da, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240330/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesi-uzerinde-2-iha-dusuruldu-1082226755.html
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nato, rob bauer, abd, kiev, rusya, savaş, çatışma, viktor orban
nato, rob bauer, abd, kiev, rusya, savaş, çatışma, viktor orban

NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya'nın İttifak'a saldırmayı planladığına dair emare yok

12:47 30.03.2024
© AFP 2023NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023
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NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Rusya'nın NATO'ya saldırmayı planladığına dair bir emare bulunmadığını söyledi.
Geçen hafta Kiev'e ilk kez ziyaret gerçekleştiren ve NATO'nun Rusya'yla çatışmaya hazır olduğunu belirten Bauer, bu kez Moskova'nın 'saldırı planları' hakkında açıklamalar yaptı.

The Baltic Times'a demeç veren Bauer, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir emare yok. Doğrudan bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Sorun, Rusya'nın hırslarının Ukrayna'nın ötesine uzanmasıdır. Bunu biliyoruz, bu nedenle İttifak'ın bir bütün olarak daha hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

NATO'nun Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye girme şartlarına da değinen Bauer, bu maddenin sadece 'bir NATO üyesine direkt saldırı sonucunda uygulanmayabileceğini' kaydetti. Bauer bu sözlerine açıklama getirmezken, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planları kapsamında 5. maddenin gündeme gelmiş olabileceğini akıllara getirdi.

Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinde NATO üyelerinin, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirmesi öngörülüyor.

Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini belirterek, Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulamıştı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya da, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bu birliklerin Rus ordusunun öncelikli hedefi olacağını belirtti.
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