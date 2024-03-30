https://sputniknews.com.tr/20240330/murat-kurum-vatandasimiza-ayni-yerinde-ayni-metrekarede-evini-yapma-imkani-verecegiz-1082228633.html

Murat Kurum: Vatandaşımıza aynı yerinde aynı metrekarede evini yapma imkanı vereceğiz

Murat Kurum: Vatandaşımıza aynı yerinde aynı metrekarede evini yapma imkanı vereceğiz

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber’e konuk oldu. Kurum, 'Seçim Özel' yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum'un öne... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T12:33+0300

2024-03-30T12:33+0300

2024-03-30T12:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçim

murat kurum

ak parti

ekrem imamoğlu

anket

başıboş sokak köpeği

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kentsel dönüşüm eylem planı

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TRT Haber'e konuk olan Murat Kurum, son İstanbul vaatlerini anlatırken, İstanbul seçmeninin 31 Mart’ta tercihini hizmetten yana kullanacağından emin olduğunu söyledi. Kurum, "Ulaşılabilir İstanbul, ‘Risksiz İstanbul’ ve ‘Eşsiz İstanbul’. İstanbul’da 1 Nisan itibariyle neler yapmak istediğimizi paylaştık. Güzel bir süreç yürüttük. İstanbul’a ilişkin 5 yıllık süreçte neler yapmak istediğimizi anlattım. İstanbul’un sorunları var ve vatandaşımız da çözümleri duymak istiyor. İstanbul’un 31 Mart’ta sandığa gittiğinde tavrını eserden yana kullanacağına eminim. İlk gün de buna emindim, şimdi de eminim” dedi.'Deprem sorununu, trafik çilesini ortadan kaldıracağız'Seçmenin 31 Mart günü, adayları geçmişlerinde yaptıkları işlere göre değerlendireceğini ifade eden Kurum, “Milletimiz görev yaptığımız süreçte ne yapmamızı bekliyorsa onu yaptım. Tırnaklarımızla geldik. ‘Ankara’da dayın olacak ki bakan ya da vekil olacaksın’ algısı vardı. Böyle olmadığını Murat Kurum göstermiştir. Kararsız seçmenimiz kendisine ilişkin ne yapılacağını, nasıl hizmet verileceğini merak ediyor. Bir gencimiz şunu söyledi; ‘İstanbul’da yaşayan biri olarak en önemli konunun deprem olduğunu düşünüyorum’ dedi. Ben de ona depremlerde, sellerde neler yaptığımı anlattım. 31 Mart’ta vatandaş şunun kararını verecek; ‘Ben deprem endişesi yaşamalı mıyım, yaşamamalıyım?’ Adaylara bakıp bunu etüt edecekler. Adaylara baktığınızda herkesin bir geçmişi var. Biz yaptıklarımızı anlattık, referansımız yaptıklarımız, eserlerimiz. 81 ilde eserimiz var. Vatandaşımız da buna göre hareket ediyor. 31 Mart’ta tercihini eserden yana kullanacaktır. Mesele Murat Kurum değil, bu şehrin geleceği. İstanbul’un güçlü olması demek Türkiye’nin güçlü olması demek. Gençlere umut vermemiz lazım. İstanbul’u düşmüş olduğu bu durumdan acilen kaldırmamız lazım. Deprem sorununu, trafik çilesini ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.“CHP’li İBB Başkanı İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmiş”'Metro sözleri tutulmadı'CHP’li İBB Başkanı’nın 2019’da verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Kurum, “230 kilometre metro sözü verdi, 17,88 kilometre yaptı.” dedi. 1 Nisan sabahından itibaren projelerine başlayacağını belirten Murat Kurum, “Mal beyanı yaptık. Nasıl olur da mal varlığı açıklandıktan sonra 3 gün sonra 1,5 milyar TL artar? Malınız varsa vardır, neden gizleme gayreti içerisine girersiniz? Biz 5 sene afetlerde, depremlerde milletin evlerini yapmak için çalışırken, bunlar İstanbul’da kendi geleceğini inşa etmek için Boğaz’a nazır villalar yapmışlar. Bir il binasını alamayan zihniyetten bahsediyoruz. Kendilerine yakın gazeteciler söylüyor. Sen il binasını alamazken böylesine bir şehri nasıl yöneteceksin? Verdiğin vaatleri hatırlamazken, nasıl olur da aynı vaatleri tekrar verirsin. Hiç mi utanma yok? Dönün bir aynaya bakın. Bunları seçim sürecinde hiç konuşmadılar. 230 kilometre metro sözü verdi 17,88 kilometre yaptı. Bir aday gelecek 1 Nisan’dan itibaren yapacağı uygulamaları çalışacak ve gelir gelmez kazmayı vuracak. Biz bu haldeyiz. Bütün projelerimizin kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Takvim dahilinde bu işleri teker teker bitireceğiz” ifadelerini kullandı.'İlk yıl İstanbul’un metrosu 420 kilometreye çıkacak'İstanbul’a ilk yıl 4 yeni metro hattı kazandıracağını belirten Kurum, “Mevcut İBB, şu an yeni açtıklarıyla birlikte 5 yılda 17,88 kilometre metro yapmış. 230 kilometre sözü vermişlerdi. İkitelli-Ataköy, Mimar Sinan İstasyonu’nu açacağız. Çekmeköy-Samandıra’da Sancaktepe Hastane İstasyonu’nu açacağız. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı tam 13 kilometre ve bunu ilk yılda açacağız. Samandıra-Sultanbeyli hattı, Kabataş-Yıldız’ı ilk yılda hizmete açacağız. Arnavutköy-Halkalı hattı da ilk yılda açılacak. 1 yılda 4 yeni hat ile 40 kilometre metro hattını İstanbul’a kazandıracağız. İlk yıl İstanbul’un metrosu 420 kilometreye çıkacak. İlk 6 ayda yapımına başlayacağımız raylı sistem hatları ise; Kaynarca-Tuzla, Bağcılar-Küçükçekmece, Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşihir-Esenyurt, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Vezneciler-Sultangazi, Sultanbeyli-Kurtköy ve Kurtköy-Sabiha Göçen hatları. İlk 6 ayda başlayacağımız tramvay hatları; Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe, Eyüpsultan-Bayrampaşa, Eyüpsultan-Piyer Loti teleferik hattı, Sefaköy-Yenikapı. İlk yıl yapımına başlanacaklar arasında da iki projemiz var. Bunlardan İncirli-Söğütlüçeşme hattı özellikle çok önemli. Bu hat metrobüsün yükünü alacak. Boğaz’ın altından geçecek ve tam 28 kilometre. İkinci hat ise Samandıra-İstanbul Havalimanı lojistik hattı. Bu hattımız da toplam 62,4 kilometre olacak. Toplamda 184,7 kilometrelik, 11 yeni raylı sistem hattını 1 yıl içerisinde başlatmış oluyoruz. İlk yıl aynı anda 20 hat ve 270,6 kilometrelik raylı sistem hattı çalışmasını sürdürmüş olacağız” dedi.'Anketler arka plan çalışması, anketçi firmaları 31 Mart akşamı milletimiz görecek'Murat Kurum, seçime girilen son virajda açıklanan anketler hakkında da konuştu. Anket firmalarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanıldığını hatırlatan Kurum, “Biz buraya gelirken onun gibi sağda solda gezerek gelmedik. İkbal peşinde koşarak da gelmedik. 5 yılda 365 bin konutu başlattım, bir kısmını bitirip teslim ettim. 80 bin konutu İstanbul’a kazandırdım. 173 bin kentsel dönüşüm projeleri. Tuzla’dan Silivri’ye kadar, insanlar evlerinde oturuyor. Üsküdar, Kartal, Kağıthane, Güngören’e gidip baksınlar, bunlar orada duruyor. 81 ilde eserimiz, alın terimiz var. Kimseye laf yetiştirmedik, işimizi yaptık. Afetlerde 1 yılda milletimize sözümüzü nasıl tuttuysak, İstanbul’da da 650 bin konutu yapacağız. İstanbul’un kaynağı hani her yere yeterdi? Öyle diyorlardı. 230 kilometre metro yapacaklardı. Biz 270 kilometre yapacağız diyoruz. Sen yapmadın da ‘yapacağım’ derken kaynak vardı, biz ‘yapacağız’ dediğimizde mi kaynak yok? Her şeylerini kaybedecekler. Biri Eş Genel Başkanlığı kaybedecek, diğeri de İstanbul’u rant olarak kullandığı 5 yılın sonunda hüsrana uğrayacak. Algılara da başlayacaklar. Bugün başladılar. ‘Öndeyiz’ diyorlar, yalan yanlış anketleri yine ortaya sürdüler. Çünkü geride olduklarını biliyorlar. 31 Mart’ta ‘Eser Belediyeciliği’nin İstanbul’a geri geleceğini adları gibi biliyorlar. ‘Nasıl algı yaparız’, ’nasıl başka yere çekeriz’ bunun çalışmasını yapıyorlar. Bu anketler arka plan çalışması. 15-20 gün önce başa baş ya da bizi önde gösteren firmalardı. O anketçi firmaları da 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık TV’lere, sokağa çıkacak halleri kalmayacak. Mayıs seçimlerinde de aynısını yaptılar. ‘Öndeyiz, kazanıyoruz’ dediler, sonra ne oldu?” diye sordu.'Vatandaşımıza aynı yerinde aynı metrekarede evini yapma imkanı vereceğiz'Murat Kurum, İstanbul’un depreme hazır hale gelebilmesi için kentsel dönüşümün kesinlikle yapılması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşın rızası ve isteği doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Kurum, “15 Nisan’da ‘Yarısı Bizden’ için başvuruları alacağız. Başvuru süreci de bir ay sürecek. Başvuru sonrasında acil öncelikli olanlardan 6 ay içinde 20 bin konut başlayacak. İlk yıl 60 bin konutunu yapımına başlayacağız. 250 bin konut. Vatandaşımız planı bekliyor. Yüzde 25-30 imar kaybını karşılayacağız. İBB Meclisi’nden de geçecek. Vatandaşımız ne istiyorsa, bilimin ışığında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Vatandaşımızın deprem korkusuyla yaşamasını mı bekleyeceğiz? Aynı yerinde, aynı metrekarede yapma imkanı vereceğiz. 100 bin sosyal konut için de 39 ilçede başlayacağız. İlk 6 ayda 20 bin konut başlayacak ve 18 ayda bitecek. Bir tane lojistik merkezi var. İtfaiye merkezi eksik, toplanma alanı eksik. Vatandaşımız toplanma alanını bilmiyor. Bunları farkındalık çerçevesinde tüm vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda birer tane ilk 6 ayda Afet Müdahale Merkezi’nin yapımı başlayacak. İlk yıl içinde toplam 7 adet Afet Müdahale Merkezi’nin yapımı başlayacak. Geçici yaşam anaları, toplanma alanları olacak. Normal zamanda kreş, kütüphane olarak hizmet verirken, afet anında haberleşme merkezi, revir, mutfak gibi yerler olacak. 6 saat içinde 2 milyon vatandaşımızı barındırma kapasitesine sahip olacak. Afet Müdahale Merkezleri’nin yerleri de belli. 39 ilçeye ulaşabilecek şekilde yapılacak, 9 tane olacak. Lojistik merkez sayımız da 7’ye çıkacak” şeklinde konuştu.'Sahipsiz hayvanlarımız için 39 ilçede merkez olacak'Sokak hayvanları için yapılacak çalışmaları da anlatan Murat Kurum, sahiplenmenin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul’un her ilçesine bakım merkezleri yapacaklarını ifade eden Kurum, “5 yılda sahipsiz hayvanlar konusunda hiçbir hamle yok. Çocuklarımız bakkala gidemiyor, kadınlarımız sokakta yürüyemiyor. Bu konuyu sorun olmaktan çıkarmalıyız. Sahipsiz hayvanlarımız için 39 ilçeye merkez yapacağız. İki yakada 50 bin kapasiteli Yaşam Merkezi yapacağız. Sahipsiz hayvanlarımızın aşıları, bakımları ve tedavileri de yapılacak. Sahipsiz hayvanlarımızı sahiplenmek isteyenler de buralardan işlemlerini yapabilecek. Kısırlaştırma işini yapmamız ve sahiplenmeyi teşvik etmemiz lazım. Konuyu kontrol altına almalıyız. 39 ilçede bu merkezleri açacağız” dedi.

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