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68 ilde 'Mercek-15' operasyonları düzenlendi: 750 kayıtsız silah ele geçirildi
68 ilde 'Mercek-15' operasyonları düzenlendi: 750 kayıtsız silah ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ali Yerlikaya, 68 ilde yapılan operasyon ile 750 silahın ele geçirildiğini duyurdu. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T09:41+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, son dört gündür ülke genelinde gerçekleştirilen 'Mercek-15' operasyonları kapsamında 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik ciddi bir çalışma yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 750 silah ele geçirildi ve 878 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonların amacının, halkın huzurunu bozan organize suç örgütlerinin ve onlara silah sağlayanların peşine düşmek olduğunu belirtti. Ayrıca, operasyonlar sonucunda ele geçirilen silahların detaylarını paylaşarak, operasyonların önemine vurgu yaptı. Operasyonların etkili bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen valilere, kaymakamlara, jandarmaya ve emniyet güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan personelin sağlık ve güvenliğini temenni etti.
https://sputniknews.com.tr/20240330/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-turkiyede-hava-durumu-bugun-nasil-1082225993.html
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ali yerlikaya

68 ilde 'Mercek-15' operasyonları düzenlendi: 750 kayıtsız silah ele geçirildi

09:41 30.03.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncüİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Ali Yerlikaya, 68 ilde yapılan operasyon ile 750 silahın ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, son dört gündür ülke genelinde gerçekleştirilen 'Mercek-15' operasyonları kapsamında 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik ciddi bir çalışma yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 750 silah ele geçirildi ve 878 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bakan Yerlikaya, operasyonların amacının, halkın huzurunu bozan organize suç örgütlerinin ve onlara silah sağlayanların peşine düşmek olduğunu belirtti. Ayrıca, operasyonlar sonucunda ele geçirilen silahların detaylarını paylaşarak, operasyonların önemine vurgu yaptı.
Operasyonların etkili bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen valilere, kaymakamlara, jandarmaya ve emniyet güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan personelin sağlık ve güvenliğini temenni etti.
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