https://sputniknews.com.tr/20240330/kucuk-yastaki-cocuguna-otoyolda-tir-kullandiran-babaya-ceza-1082221328.html

Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda TIR kullandıran babaya ceza

Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda TIR kullandıran babaya ceza

Sputnik Türkiye

İzmir’de, küçük yaştaki çocuğuna TIR kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya, idari para cezası kesilerek hakkında işlem başlatıldı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T00:29+0300

2024-03-30T00:29+0300

2024-03-30T00:29+0300

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İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan çocuğuna çekici kullandıran babaya idari işlem uygulandı.Sosyal medyada yayımlanan yaşı küçük kız çocuğunun TIR çekicisi kullanmasına yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu olayın İzmir-Aydın Otoyolu'nda 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.Çekici koltuğundaki yaşı küçük kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğu belirlendi. Çekici plakası ve E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da belirtildi.

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izmir, tir, tir, aydın, çocuk