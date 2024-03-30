https://sputniknews.com.tr/20240330/kucuk-yastaki-cocuguna-otoyolda-tir-kullandiran-babaya-ceza-1082221328.html
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda TIR kullandıran babaya ceza
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda TIR kullandıran babaya ceza
Sputnik Türkiye
İzmir’de, küçük yaştaki çocuğuna TIR kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya, idari para cezası kesilerek hakkında işlem başlatıldı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T00:29+0300
2024-03-30T00:29+0300
2024-03-30T00:29+0300
dünya
izmir
tir
tir
aydın
çocuk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082221172_0:269:548:577_1920x0_80_0_0_aee550496ae2bbb586bc38c4b75ed6cf.jpg
İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan çocuğuna çekici kullandıran babaya idari işlem uygulandı.Sosyal medyada yayımlanan yaşı küçük kız çocuğunun TIR çekicisi kullanmasına yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu olayın İzmir-Aydın Otoyolu'nda 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.Çekici koltuğundaki yaşı küçük kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğu belirlendi. Çekici plakası ve E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240321/minibus-ile-tir-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1081903557.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082221172_0:217:548:628_1920x0_80_0_0_4f8c761b73a1ededd952c72563e45f8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, tir, tir, aydın, çocuk
izmir, tir, tir, aydın, çocuk
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda TIR kullandıran babaya ceza
İzmir’de, küçük yaştaki çocuğuna TIR kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya, idari para cezası kesilerek hakkında işlem başlatıldı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan çocuğuna çekici kullandıran babaya idari işlem uygulandı.
Sosyal medyada yayımlanan yaşı küçük kız çocuğunun TIR çekicisi kullanmasına yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu olayın İzmir-Aydın Otoyolu'nda 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.
Çekici koltuğundaki yaşı küçük kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğu belirlendi. Çekici plakası ve E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.
Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da belirtildi.