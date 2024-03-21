https://sputniknews.com.tr/20240321/minibus-ile-tir-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1081903557.html
Minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:05+0300
2024-03-21T11:05+0300
2024-03-21T11:19+0300
türkiye
tır şöförü
kaza
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Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
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tır şöförü, kaza
Minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
11:05 21.03.2024 (güncellendi: 11:19 21.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Tekirdağ’da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.