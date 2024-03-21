https://sputniknews.com.tr/20240321/minibus-ile-tir-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1081903557.html

Minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tır şöförü

kaza

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Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

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Sputnik Türkiye

tır şöförü, kaza