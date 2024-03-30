https://sputniknews.com.tr/20240330/kirgizistan-tacikistan-siniri-28-kilometrelik-bolumde-daha-mutabakat-saglandi-1082237672.html
Kırgızistan-Tacikistan sınırı: '28 kilometrelik bölümde daha mutabakat sağlandı'
Kırgızistan-Tacikistan sınırı: '28 kilometrelik bölümde daha mutabakat sağlandı'
Sputnik Türkiye
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalara neden olan sınırın 28.37 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandığı açıklandı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T17:50+0300
2024-03-30T17:50+0300
2024-03-30T17:50+0300
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Kırgızistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre sınır belirleme heyetleri, 24-29 Mart'ta Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'ndeki Batken şehrinde bir araya geldi.Çalışma grupları, Kırgızistan ile Tacikistan devlet sınırının 28.37 kilometresinde daha anlaşmaya vararak protokol imzaladı.Bir sonraki görüşme Tacikistan'da yapılacak.Milli Güvenlik Devlet Komitesi başkanları da görüştüÖte yandan, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Batken şehrinde bir araya geldi.Dostluk ve karşılıklı anlayış atmosferinde yapılan görüşmede ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240330/ukraynanin-batili-ilac-sirketleri-icin-bir-test-alani-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082237081.html
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kırgızistan, tacikistan, sınır, mutabakat
kırgızistan, tacikistan, sınır, mutabakat
Kırgızistan-Tacikistan sınırı: '28 kilometrelik bölümde daha mutabakat sağlandı'
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalara neden olan sınırın 28.37 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandığı açıklandı.
Kırgızistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre sınır belirleme heyetleri, 24-29 Mart'ta Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'ndeki Batken şehrinde bir araya geldi.
Çalışma grupları, Kırgızistan ile Tacikistan devlet sınırının 28.37 kilometresinde daha anlaşmaya vararak protokol imzaladı.
Bir sonraki görüşme Tacikistan'da yapılacak.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi başkanları da görüştü
Öte yandan, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Batken şehrinde bir araya geldi.
Dostluk ve karşılıklı anlayış atmosferinde yapılan görüşmede ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.