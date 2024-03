https://sputniknews.com.tr/20240330/kartli-odemeler-2023te-824-trilyon-lira-oldu-1082221919.html

Kartlı ödemeler 2023'te 8.24 trilyon lira oldu

Kartlı ödemeler 2023'te 8.24 trilyon lira oldu

2023 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar lira ile 29 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı... 30.03.2024

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu.Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2023 yılına ilişkin verilerini açıkladı.Buna göre, 2023 yılı bir önceki yıl ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış yaşandı.2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı ise 397 milyon adedi aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi. Kartlı ödeme tutarı gelişimiKredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 127, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 103 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 115 seviyesinde kayıtlara geçti.Kartlı ödemelerin 6 trilyon 699 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 1 trilyon 399 milyar lirasında banka kartları, 142,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu. Her 4 liranın '1 liradan fazlası' internetten yapıldıİnternetten kartlı ödemeler, 2023’te yüzde 130 artarak 2 trilyon 365 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28’e ulaştı. Böylece geçen yılki ödemelerde her 4 liranın "1 liradan fazlası" internetten yapıldı.Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 41 artarak 9,36 milyar adet, kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı da geçen yıla göre yüzde 151 artarak 2 trilyon 269 milyar lira oldu. 2023 yılında mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde her 4 ödemenin yaklaşık 3’ü temassız gerçekleşti.Geçen yıl kartlarla yapılan 8,24 trilyon lira ödemenin yüzde 37’lik kısmı mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle yapılırken, yüzde 36’lık kısmı internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 27’si ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.Toplam kartlı ödemelerin 3,03 trilyon lirası mağaza içi temaslı ödeme yöntemi ile yapılırken, 2,94 trilyon lirası internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, 2,27 trilyon lirası ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.2023 yılının kartlı ödeme 'en'leriGeçen yılın kartlı ödemeler ekosistemine dair "en"leri şöyle sıralandı:

