Kartlı ödemeler 2023'te 8.24 trilyon lira oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Paranın sesi dövizi aşağıya doğru yönlendirir mi? Çok sanmıyorum'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe ligden çekilirse sportif olarak büyük kayıplar yaşanacak'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:06
84 dk
HABER MASASI
Moskova saldırısı'nı gerçekleştiren teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantısına ulaşıldı.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
15:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
18:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
07:05
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
08:00
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
08:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
08:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
08:50
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
09:05
1 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
10:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
10:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
11:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
12:23
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
12:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
16:10
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
16:23
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
16:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
17:21
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
17:33
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
18:52
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
20:04
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240330/kartli-odemeler-2023te-824-trilyon-lira-oldu-1082221919.html
Kartlı ödemeler 2023'te 8.24 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler 2023'te 8.24 trilyon lira oldu
Sputnik Türkiye
2023 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar lira ile 29 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T01:57+0300
2024-03-30T02:22+0300
bankalararası kart merkezi
ekonomi
kart
kredi kartı
kredi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu.Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2023 yılına ilişkin verilerini açıkladı.Buna göre, 2023 yılı bir önceki yıl ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış yaşandı.2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı ise 397 milyon adedi aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi. Kartlı ödeme tutarı gelişimiKredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 127, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 103 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 115 seviyesinde kayıtlara geçti.Kartlı ödemelerin 6 trilyon 699 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 1 trilyon 399 milyar lirasında banka kartları, 142,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu. Her 4 liranın '1 liradan fazlası' internetten yapıldıİnternetten kartlı ödemeler, 2023’te yüzde 130 artarak 2 trilyon 365 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28’e ulaştı. Böylece geçen yılki ödemelerde her 4 liranın "1 liradan fazlası" internetten yapıldı.Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 41 artarak 9,36 milyar adet, kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı da geçen yıla göre yüzde 151 artarak 2 trilyon 269 milyar lira oldu. 2023 yılında mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde her 4 ödemenin yaklaşık 3’ü temassız gerçekleşti.Geçen yıl kartlarla yapılan 8,24 trilyon lira ödemenin yüzde 37’lik kısmı mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle yapılırken, yüzde 36’lık kısmı internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 27’si ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.Toplam kartlı ödemelerin 3,03 trilyon lirası mağaza içi temaslı ödeme yöntemi ile yapılırken, 2,94 trilyon lirası internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, 2,27 trilyon lirası ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.2023 yılının kartlı ödeme 'en'leriGeçen yılın kartlı ödemeler ekosistemine dair "en"leri şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20240329/otomobil-ve-konut-satisinda-yeni-donem-kredi-kartina-taksitle-satis-1082180915.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_94:0:2378:1713_1920x0_80_0_0_d0db2707fb33a32a23808bc3a5d97fbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bankalararası kart merkezi, kart, kredi kartı, kredi
bankalararası kart merkezi, kart, kredi kartı, kredi

Kartlı ödemeler 2023'te 8.24 trilyon lira oldu

01:57 30.03.2024 (güncellendi: 02:22 30.03.2024)
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
© İHA / DAN PELED
Abone ol
2023 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar lira ile 29 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90 milyon adet oldu.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2023 yılına ilişkin verilerini açıkladı.
Buna göre, 2023 yılı bir önceki yıl ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış yaşandı.
2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı ise 397 milyon adedi aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 127, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 103 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 115 seviyesinde kayıtlara geçti.
Kartlı ödemelerin 6 trilyon 699 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 1 trilyon 399 milyar lirasında banka kartları, 142,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar lira oldu.

Her 4 liranın '1 liradan fazlası' internetten yapıldı

İnternetten kartlı ödemeler, 2023’te yüzde 130 artarak 2 trilyon 365 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28’e ulaştı. Böylece geçen yılki ödemelerde her 4 liranın "1 liradan fazlası" internetten yapıldı.
Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 41 artarak 9,36 milyar adet, kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı da geçen yıla göre yüzde 151 artarak 2 trilyon 269 milyar lira oldu. 2023 yılında mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde her 4 ödemenin yaklaşık 3’ü temassız gerçekleşti.
Geçen yıl kartlarla yapılan 8,24 trilyon lira ödemenin yüzde 37’lik kısmı mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle yapılırken, yüzde 36’lık kısmı internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 27’si ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.
Toplam kartlı ödemelerin 3,03 trilyon lirası mağaza içi temaslı ödeme yöntemi ile yapılırken, 2,94 trilyon lirası internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, 2,27 trilyon lirası ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.

2023 yılının kartlı ödeme 'en'leri

Geçen yılın kartlı ödemeler ekosistemine dair "en"leri şöyle sıralandı:
"2023 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar lira ile 29 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti. En fazla kartlı nakit çekim tutarı 19,1 milyar lira ile 17 Nisan’da Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşti. 30 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için 16,5 milyon kartla yapılan 33,5 milyon işlemle günlük temassız ödeme rekoru kırıldı. Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, saat aralığı ise 15.00-16.00 oldu."
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
EKONOMİ
Otomobil ve konut satışında yeni dönem: Kredi kartına taksitle satış
Dün, 06:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала