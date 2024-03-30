https://sputniknews.com.tr/20240330/kalkan-18-operasyonlari-20-kacakci-ve-559-yasadigi-gocmen-yakalandi-1082238510.html

Kalkan-18 operasyonları: '20 kaçakçı ve 559 yasadışı göçmen yakalandı'

Kalkan-18 operasyonları: '20 kaçakçı ve 559 yasadışı göçmen yakalandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-18' adı verilen operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 yasadışı göçmenin yakalandığını duyurdu. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T18:31+0300

2024-03-30T18:31+0300

2024-03-30T18:31+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

yasadışı

yasadışı göçmenler

kaçakçı

insan kaçakçısı

insan kaçakçılığı

van

izmir

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082227503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04cc833aed23b9a10d55c45ef9cc03a1.jpg

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da 'Kalkan-18' operasyonları düzenlendiğini açıkladı.Yapılan operasyonlarda 559 yasadışı göçmen ve 20 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı ifade edildi.İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 20 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 13'ü tutuklanırken, 5'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer iki kişinin işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.Operasyonlarda 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240330/yakit-tankerinde-52-yasadisi-gocmen-bulundu-2si-olu-7si-yari-baygin-halde-1082238385.html

türkiye

van

izmir

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yasadışı, yasadışı göçmenler, kaçakçı, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, van, izmir, şırnak