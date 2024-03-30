https://sputniknews.com.tr/20240330/kalkan-18-operasyonlari-20-kacakci-ve-559-yasadigi-gocmen-yakalandi-1082238510.html
Kalkan-18 operasyonları: '20 kaçakçı ve 559 yasadışı göçmen yakalandı'
Kalkan-18 operasyonları: '20 kaçakçı ve 559 yasadışı göçmen yakalandı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-18' adı verilen operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 yasadışı göçmenin yakalandığını duyurdu. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T18:31+0300
2024-03-30T18:31+0300
2024-03-30T18:31+0300
türkiye
ali yerlikaya
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yasadışı
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insan kaçakçılığı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da 'Kalkan-18' operasyonları düzenlendiğini açıkladı.Yapılan operasyonlarda 559 yasadışı göçmen ve 20 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı ifade edildi.İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 20 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 13'ü tutuklanırken, 5'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer iki kişinin işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.Operasyonlarda 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240330/yakit-tankerinde-52-yasadisi-gocmen-bulundu-2si-olu-7si-yari-baygin-halde-1082238385.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yasadışı, yasadışı göçmenler, kaçakçı, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, van, izmir, şırnak
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yasadışı, yasadışı göçmenler, kaçakçı, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, van, izmir, şırnak
Kalkan-18 operasyonları: '20 kaçakçı ve 559 yasadışı göçmen yakalandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-18' adı verilen operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 yasadışı göçmenin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da 'Kalkan-18' operasyonları düzenlendiğini açıkladı.
Yapılan operasyonlarda 559 yasadışı göçmen ve 20 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı ifade edildi.
İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 20 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 13'ü tutuklanırken, 5'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer iki kişinin işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.
Operasyonlarda 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.